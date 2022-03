Một máy bay của hãng hàng không China Eastern chở 132 người đã đâm xuống phía tây nam Trung Quốc.

Máy bay của hãng China Eastern rơi ở Trung Quốc. Ảnh: Caixing

Mất liên lạc hơn một tiếng sau cất cánh

Theo hãng tin RT dẫn nguồn Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc (CCTV), chiếc Boeing 737 đâm xuống một dãy núi ở huyện Đằng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, phía nam Trung Quốc. Hiện, các nỗ lực cứu hộ đang được triển khai.

Chiếc máy bay trên được cho là đã bốc cháy sau khi gặp trục trặc. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người bị thương hay thiệt mạng. Một video chưa được xác minh cho thấy máy bay bị rơi đang lan truyền trên mạng xã hội, song hiện chưa rõ đó có phải là chiếc máy bay vừa gặp nạn không.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay từ trang FlightRadar 24 cho thấy, chiếc Boeing 737 số hiệu MU5735 khởi hành từ sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam vào lúc 13h15 (giờ địa phương) để đi đến thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Giờ hạ cánh dự kiến là 15h07.

Khoảng 14h20, máy bay bất ngờ lao xuống khi đang ở độ cao gần 9.000m. Chỉ 2 phút 15 giây sau, máy bay đã giảm xuống còn hơn 2.700m. Trong 20 giây tiếp theo, độ cao cuối cùng được ghi nhận là gần 1.000m. Tới 14h21, máy bay mất liên lạc với hệ thống giám sát tại phía tây nam thành phố Ngô Châu.

Những hình ảnh hiện trường vụ đâm máy bay chở khách Trung Quốc Đoạn video do báo China Daily đăng tải cho thấy, một đám khói bốc lên từ một vùng núi và mảnh vỡ của chiếc máy bay Boeing chở 132 hành khách gặp nạn tại phía nam Trung Quốc.

Theo tờ CGTN của Trung Quốc, địa điểm chính xác chiếc Boeing 737 gặp nạn là làng Molang, thị trấn Lang Nam thuộc huyện Đằng, thành phố Ngô Châu.

Máy bay "hoàn toàn vỡ vụn"

Đến 15h, lực lượng cứu hỏa Ngô Châu đã triển khai một đội cứu hộ đến hiện trường tai nạn. "Chúng tôi đã điều 25 xe chữa cháy và 117 lính cứu hoả đến hiện trường, nhưng nơi xảy ra tai nạn quá xa, lại ở trên núi nên xe cứu hoả không thể tiếp cận và nhân viên cứu hộ phải đi bộ vào", một quan chức cho biết.

CCTV đưa tin, thêm 588 lính cứu hoả đã được điều động tới hỗ trợ lực lượng cứu hộ địa phương. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) cũng đã cử một nhóm công tác tới hiện trường.

Theo một người dân địa phương, chiếc máy bay hoàn toàn vỡ vụn và những khoảng rừng gần đó bị cháy rụi do ngọn lửa bùng phát sau khi máy bay lao xuống sườn núi. Cơ quan cứu nạn cũng khẳng định địa điểm rơi của máy bay ở trên một rặng núi, không phải làng mạc hay thành phố, theo Sohu.

Theo CCTV, đám cháy sau khi máy bay đâm xuống đã được dập tắt trong vòng vài giờ. Báo South China Morning Post cho hay, bầu trời ở khu vực tai nạn khá u ám, dự báo có thể có mưa lớn. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến công tác cứu nạn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh dốc toàn lực cho các hoạt động cứu hộ, yêu cầu tiến hành điều tra nguyên nhân máy bay gặp nạn và khởi động ngay cơ chế khẩn cấp. Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) thông báo đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp này.

Hãng hàng không China Eastern hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận về tai nạn. Máy bay gặp sự cố thuộc công ty con ở Vân Nam của China Eastern và mới hoạt động hơn 6 năm rưỡi. Máy bay được bàn giao tháng 6/2015, có tổng cộng 162 ghế.

Trang web của hãng China Eastern và Boeing Trung Quốc đã được chuyển sang hai màu đen và trắng để tưởng nhớ các nạn nhân. Giá cổ phiếu của Boeing đã giảm 6.4% ở mức giá 180,44 USD trong các giao dịch trước khi thị trường mở cửa.

Kỷ lục an toàn của hàng không Trung Quốc thuộc hàng tốt nhất thế giới trong thập niên qua. Theo Mạng lưới An toàn hàng không, tai nạn máy bay gần đây nhất ở Trung Quốc là vào năm 2010, khi một máy bay Embraer E-190 do hãng Henan vận hành gặp nạn khi đến gần sân bay Yichun, làm 44 người thiệt mạng.

Boeing 737 là một trong những dòng máy bay thông dụng nhất trên thế giới cho các đường bay có cự ly ngắn và trung bình. Tuy vậy, dòng Boeing 737 Max từng bị cấm bay sau hai vụ tai nạn tại Indonesia và Ethiopia năm 2019.

(Tiếp tục cập nhật)

Hoài Linh

