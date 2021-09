Một máy bay chở khách hạng nhẹ của Nga đã bị rơi khi đang cố hạ cánh xuống một sân bay ở vùng viễn đông Siberia, khiến 4 người tử nạn và 12 người khác bị thương.

Một máy bay chở khách Let L-410 của hãng hàng không Sila đã gặp nạn khi đang trong hành trình từ thành phố Irkutsk tới sân bay ở Kazachinskoye, miền đông Siberia hôm 12/9.

Một máy bay chở khách hạng nhẹ L-410 của hãng hàng không Sila. Ảnh: Sputnik

Theo các công tố viên Nga, hai phi công trên máy bay đã cố gắng thực hiện động tác xoay vòng nhưng chiếc L-410 rốt cuộc nhắm trượt đường băng và rơi xuống khu rừng taiga cách sân bay khoảng 4km. RIA Novosti đưa tin, máy bay đã bốc cháy.

Theo truyền thông địa phương, ít nhất 16 người, bao gồm cả 2 thành viên tổ lái, đang có mặt trên máy bay lúc xảy ra tai nạn. Trong số 4 nạn nhân thiệt mạng có 1 phi công.

Bộ Các tình huống khẩn cấp Nga cho hay, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã ngay lập tức được phái tới hiện trường.

Nhà chức trách chưa xác định được nguyên nhân gây tai nạn. Hãng thông tấn TASS trích dẫn một nguồn tin trong ngành hàng không tiết lộ, các dữ liệu ban đầu ám chỉ, thảm kịch có thể do lỗi của phi công hoặc trục trặc động cơ.

Let L-410 Turbolet là máy bay vận tải tầm ngắn, 2 động cơ do công ty Let Kunovice của CH Séc chế tạo. Mẫu máy bay này được thiết kế có khả năng hạ cánh trên các đường băng ngắn và không trải nhựa. Máy bay gặp nạn được sản xuất năm 2014.

Tuấn Anh

