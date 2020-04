Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng cần cải cách cơ bản Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sau Covid-19, và cảnh báo Mỹ có thể không bao giờ khôi phục việc tài trợ cho WHO.

Theo hãng tin Reuters, trả lời Fox News mới đây, ông Pompeo cho rằng cần thiết phải “cải tổ về mặt cấu trúc của WHO” để sửa chữa “những thiếu sót” của tổ chức này. “Thậm chí nhiều hơn thế, Mỹ có thể không bao giờ nối lại việc tài trợ, đưa tiền đóng thuế của người dân Mỹ cho WHO”, ông nói.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters

Mỹ là quốc gia tài trợ lớn nhất cho WHO. Nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đóng góp hơn 400 triệu USD cho WHO vào năm 2019, khoảng 15% ngân sách của tổ chức này. Các quan chức cấp cao của Mỹ tuần trước nói với Reuters rằng, Washington có thể chuyển các khoản tiền này sang các nhóm khác.

Trước đó, hôm 7/4, Tổng thống Donald Trump bất ngờ lên tiếng chỉ trích cách xử lý đại dịch Covid-19 của WHO và tuyên bố dừng cấp ngân sách cho tổ chức này. Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích WHO "quá quan tâm đến Trung Quốc" khi cơ quan lên án một lệnh cấm đi lại do ông ban hành ngày 31/1.

Ông Pompeo hôm 22/4 nói, Mỹ "tin tưởng mạnh mẽ" rằng Trung Quốc không kịp thời báo cáo sự bùng phát Covid-19, vi phạm quy tắc của WHO. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom không dùng khả năng của mình để công khai dịch bệnh khi một thành viên không tuân thủ quy tắc này, ông nói thêm.

Trong khi Ngoại trưởng Mike Pompeo công kích Tổ chức Y tế thế giới, đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đã cáo buộc chính quyền của Tổng thống Donald Trump cố gắng "đổ lỗi" cho WHO nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi cách chính quyền xử lý dịch Covid-19.

Trong một bức thư gửi Tổng thống Donald Trump, đảng Dân chủ đã kêu gọi tiến hành khôi phục ngay lập tức nguồn tài trợ của Mỹ cho WHO.

Tính đến 6h sáng nay (24/4), toàn thế giới đã có hơn 2,7 triệu người nhiễm Covid-19, trong đó hơn 190 nghìn người đã tử vong, theo thống kê trên Worldometers. Đứng đầu danh sách tiếp tục là Mỹ với 878.408 ca mắc bệnh và 49.742 người trong số này đã tử vong.

Dương Lâm