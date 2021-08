Taliban tuyên bố, Mỹ vừa tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một kẻ đánh bom liều chết định tập kích sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul, Afghanistan giữa lúc binh lính Mỹ đang hỗ trợ chiến dịch sơ tán tại đây.

Theo AP, hiện chưa có nhiều thông tin về sự cố. Trong một thông điệp gửi các nhà báo, Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên của Taliban cho hay, cuộc không kích của quân đội Mỹ nhắm vào kẻ đánh bom đang lái một chiếc xe hơi chở đầy chất nổ.

Hiện trường một vụ nổ do tên lửa rơi trúng khu dân cư ở Kabul ngày 29/8. Ảnh: Asvaka News Agency

Mujahid không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào. Các quan chức quân đội Mỹ hiện vẫn chưa phản hồi đề nghị bình luận về vụ việc.

Trong khi đó, một quan chức cảnh sát ở Kabul nói, một quả tên lửa đã rơi xuống khu dân cư Khuwja Bughra ngay phía tây bắc sân bay quốc tế Hamid Karzai tại Kabul, khiến một trẻ em thiệt mạng.

Các báo cáo chưa được xác thực khác cho hay, thêm một người nữa tử nạn và ít nhất 3 người khác bị thương trong sự cố. Các hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khói đen bốc lên từ hiện trường vụ nổ.

Hai cuộc tấn công dường như là hai sự cố riêng rẽ.

Theo phóng viên báo RT có mặt tại Kabul, vụ nổ dữ dội xảy ra sau vụ nã 5 tên lửa từ một địa điểm chưa xác định xuống khu vực. Sự cố do tên lửa phóng trúng một ngôi nhà trên đường al-Shaheed dẫn tới sân bay Hamid Karzai.

Diễn biến xảy ra khi Mỹ đang nỗ lực hoàn tất chiến dịch không vận lịch sử, giúp đưa hàng chục nghìn người di tản từ sân bay ở Kabul, trong bối cảnh hỗn loạn ở thủ đô Afghanistan sau khi Taliban thâu tóm quyền kiểm soát cách đây 2 tuần.

Sau vụ đánh bom tự sát do một chi nhánh của mạng lưới khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành tối 26/8 khiến hơn 180 người thiệt mạng, bao gồm cả 13 lính Mỹ, Taliban đã tăng cường an ninh quanh sân bay. Trong khi đó, Anh đã chấm dứt các chuyến bay sơ tán người khỏi Kabul hôm 28/8.

Tuấn Anh

