Lầu Năm Góc, ngày 1/9, đưa ra tuyên bố dường như bác bỏ quy định an toàn hàng hải mới của Trung Quốc, gọi đó "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với tự do hàng hải và thương mại.

"Mỹ vẫn kiên quyết rằng, bất kỳ luật hoặc quy định nào của quốc gia ven biển không được vi phạm các quyền hàng hải và hàng không mà tất cả các quốc gia được hưởng theo luật pháp quốc tế", Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Supple trả lời các câu hỏi về sắc lệnh của Trung Quốc trong tuần này.

"Các tuyên bố chủ quyền trên biển bất hợp pháp, bao gồm cả ở Biển Đông, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đến quyền tự do trên biển, bao gồm quyền tự do hàng hải và hàng không, thương mại tự do và thương mại hợp pháp không bị cản trở, các quyền và lợi ích ở Biển Đông và của các quốc gia ven biển", ông Supple nhấn mạnh thêm.

Tàu Hải quân Hoàng gia Malaysia tập trận ở biển Đông hôm 20/8. Ảnh: DPA

Quan điểm trên được phía Mỹ đưa ra 2 ngày sau khi Trung Quốc bắt đầu áp dụng quy định an toàn hàng hải mới từ ngày 1/9. Theo đó, Trung Quốc yêu cầu một số loại tàu thuyền phải khai báo thông tin chi tiết về hải trình khi tiến vào "Biển Đông, biển Hoa Đông và các đảo, đá ngầm khác nhau nằm rải rác trên các vùng lãnh hải" mà Trung Quốc đã đưa ra yêu sách chủ quyền vô lý.

Cùng ngày 1/9 trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước động thái của Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

"Các quốc gia cần tuân thủ nghiêm túc các điều ước quốc tế mà mình là thành viên, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) - khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương, khi ban hành các văn bản nội luật liên quan đến biển.

Việt Nam kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để thực thi, bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam; chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên các vùng biển của mình được xác định theo đúng quy định của UNCLOS".



