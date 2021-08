Khi các thành viên có vũ trang của Taliban gõ cửa một căn hộ ở Kabul, cả gia đình 16 người Afghanistan trốn vào phòng tắm, tắt hết đèn và điện thoại di động.

Taliban. Ảnh: Reuters

Họ không biết điều gì sẽ xảy ra và cũng không muốn hứng chịu bất cứ rủi ro nào. Hai thành viên trong gia đình họ đã bị giết trong những năm gần đây.

Hãng Reuters đưa tin, theo ghi chép của Đại sứ quán Mỹ, chỉ tính riêng ở thủ đô Kabul đã có 152 người thiệt mạng trong các vụ sát hại cố ý trong thời gian từ tháng 12/2020 tới tháng 7/2021. Hồ sơ không nêu tên thủ phạm và Taliban phủ nhận liên quan tới các vụ việc này.

“Gia đình tôi luôn sống trong sợ hãi. Mỗi khi mọi người nhìn thấy một chiếc ô tô chạy qua, họ lại trốn vào phòng tắm”, một thành viên gia đình trên cho biết và nói thêm, anh đã cố gắng đưa người thân rời đất nước và cầu cứu nhiều chính phủ cấp cho họ thị thực.

“Thực phẩm rất hiếm và giá cả tăng cao. Với gia đình tôi, tình hình rất khủng khiếp”.

Cảnh tượng trên được một người thân của gia đình 16 người trên, hiện sống ở nước ngoài thuật lại. Điều này đã lặp đi lặp lại ở nhiều ngôi nhà khác trên khắp đất nước Afghanistan kể từ khi Taliban tấn công và chiếm thành phố Kabul với tốc độ đáng kinh ngạc.

Các nhà hoạt động, phụ nữ, cựu quan chức, nhà báo và các cựu quân nhân, thành viên của các cơ quan tình báo trước đây tin rằng họ có lý do để sợ hãi cho sự an toàn của mình, dù Taliban đã trấn an họ không trả thù và sẽ trao quyền lợi cho phụ nữ.

Việc Taliban thực thi một cách tàn bạo phiên bản luật Hồi giáo của họ trong lần cầm quyền trước đây là một lý do. Nhiều người vẫn còn nhớ về cái chết của những người muốn duy trì phiên bản đạo Hồi tự do hơn tại Afghanistan.

Nhiều video đăng trên mạng xã hội vài ngày qua cho thấy, những nam giới vũ trang lục soát hoặc đánh đập người trên đường. Reuters cho biết, chưa thể xác minh các video nhưng những hình ảnh này đã khiến những người bị mắc kẹt trong các ngôi nhà càng thêm sợ hãi.

Hiện, phát ngôn viên của Taliban chưa phản hồi với đề nghị bình luận về các cuộc lục soát từng nhà trong tuần này.

Tại cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền, Taliban tuyên bố phụ nữ sẽ được phép đi làm theo luật Hồi giáo. Và rằng, các tổ chức phi chính phủ nên tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, điều này không có tác dụng trấn an nhiều với người Afghanistan.

Hoài Linh

