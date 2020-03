Máy khâu đã trở thành vũ khí mới nhất để chống đại dịch Covid-19 khi nhiều người dân California, Mỹ hành động theo lời kêu gọi của các nhân viên y tế.



Sanita Paul thường may khăn và quần áo cho công ty thời trang nhỏ của cô từ năm 2003 nhưng kể từ khi dịch Covid-19 tấn công vùng Bay Area và gây ra tình trạng thiếu hụt các thiết bị bảo vệ cá nhân cho các nhân viên y tế, cô đã chuyển từ may khăn sang may khẩu trang.

“Chúng tôi đều thấy khủng khiếp. Ý nghĩ một trong những người bạn của tôi không có một thiết bị bảo vệ nào trong tình huống như thế này…tôi không thể tưởng tượng được”, Paul nói. “Nếu có thể làm được việc nhỏ bé gì, chúng tôi sẽ làm”, người phụ nữ này cho biết.

Theo Reuters, Paul là một trong số những người nhiệt tình đáp lại lời kêu gọi tuyệt vọng của các nhân viên y tế trên mạng xã hội cũng như diễn đàn cộng đồng về việc họ cần trợ giúp thu gom khẩu trang, găng tay và các thiết bị cần thiết trong cuộc chiến chống virus corona. Hiện, đại dịch Covid-19 đã cướp đi 660 sinh mạng và làm hơn 50.000 người nhiễm bệnh ở Mỹ.

Craig Enis, 50 tuổi, làm y tá tại trung tâm y tế Generations Healthcare ở Walnut Creek, California. Craig cho hay, cơ sở của ông đã gần hết khẩu trang y tế, bộ đồ vào phòng cách ly và dung dịch rửa tay. “Khẩu trang N95 hiện không tồn tại”, y tá này cho hay.

Enis sợ cho bản thân với tư cách là nhân viên y tế cũng như cho các bệnh nhân dễ bị tổn thương của mình. Tuy nhiên, với người đàn ông này, không có gì sợ hơn là đem virus về nhà, nơi anh có hai đứa con. “Nó đặc biệt đáng sợ vì tôi là cha đơn thân và hai con tôi không có ai ngoài tôi”.

Một bảng tính Google đang lan truyền trên mạng cho thấy đề nghị không chính thức của gần 40 cơ sở y tế tại Bay Area, gồm cả trung tâm y tế đại học San Francisco (UCSF) và Kaiser Permanente. Mỗi đề nghị đều mô tả các thiết bị mà các cơ sở sẽ nhận cũng như làm thế nào để đưa tới.

Hiện, do người dân California đều tuân thủ lệnh ở nhà, Paul đã kêu gọi những người tình nguyện cùng giúp may khẩu trang. Paul đăng video hướng dẫn lên YouTube, cung cấp vật liệu và điều phối giao hàng.

“Chúng tôi đều tình nguyện và nó cho thấy một nhóm công dân có thể làm gì. Chúng tôi có lẽ may được 100 chiếc khẩu trang mỗi ngày”, Paul và công ty của mình là Indigo Handloom đã phối hợp với các thành viên cộng đồng để tăng lượng khẩu trang sản xuất ra.

Anne Cocquyt, 36 tuổi, ở San Francisco, đã dành những ngày cuối tuần đi thu thập các hộp khẩu trang N-95 chưa sử dụng cho các y tá tại cơ sở y tế Kaiser Permanente. Anne nói, cô cảm thấy phải giúp đỡ sau khi đọc các báo cáo trên mạng xã hội rằng nhiều y tá phải cắt chai nhựa làm khẩu trang.



