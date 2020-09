Mạng xã hội Nga hiện tràn ngập các giả thuyết âm mưu sau khi ảnh, video đăng trên mạng cho thấy một con phố đầy xác chim.

Người Nga sợ điềm xấu vì chim rơi rụng, chết đầy đường. Ảnh: RT

Theo RT, cảnh tượng trên xảy ra ở Balakovo, một thành phố nổi tiếng vì nhà máy điện hạn nhân lớn ở đó.

Một bản tin trên trang “Đặc trưng Balakovo” trên trang mạng xã hội VK của Nga, các cư dân của thành phố nằm ở vùng Saratov - cách Moscow 1.000 km về phía nam này, đã chứng kiến cảnh có hàng chục xác chim trên đường.

browser not support iframe.

Trong các bình luận dưới video, dân địa phương đã nêu ra hàng loạt lý do về việc một số lượng lớn chim bị rơi xuống đất chết. Một số người cho rằng đó là do các hiện tượng thiên nhiên như gió lớn hoặc hai đàn chim bất ngờ đâm vào nhau. Một số khác lại nói đó là do pháo hoa, khí thải từ các nhà máy và thậm chí là do 5G dù mạng này vẫn chưa được triển khai ở Nga.

“Ở đoạn đầu loạt phim Chernobyl, tất cả các con chim đều chết”, một số bình luận kết nối sự việc với loạt phim của HBO.

Ảnh: RT

Cơ quan thú ý vùng Saratov đang điều tra sự việc cùng với một số người phán đoán nó có thể liên quan tới cúm chim. Tuy nhiên, không phải mọi người dân Balakovan đều tin vào lời các chuyên gia địa phương. “Chúng ta nên yêu cầu các chuyên gia từ Moscow tới”.

Hoài Linh