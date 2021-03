Đài Loan (Trung Quốc) đã đình chỉ hoạt động huấn luyện và tập trận của toàn bộ các loại máy bay quân sự, sau vụ va chạm tiêm kích khiến một phi công thiệt mạng và một phi công mất tích.

Trang tin Bloomberg, dẫn lời Tham mưu trưởng không quân Đài Loan Hoàng Chí Vĩ trong một cuộc họp tối hôm 22/3, cho biết toàn bộ các máy bay quân sự đã bị cấm hoạt động, trừ những máy bay đang làm nhiệm vụ bảo vệ hoặc sẵn sàng chiến đấu. Đài Loan sẽ điều tra toàn diện mức độ an toàn của các máy bay chiến đấu và tăng cường huấn luyện cho các phi công

Quyết định được đưa ra sau vụ hai chiếc tiêm kích F-5E gặp tai nạn và rơi xuống biển khi đang huấn luyện. Theo ông Hoàng Chí Vĩ, các phi công khác đang được huấn luyện tại hiện trường có nhìn thấy một chiếc ghế bị văng ra khỏi máy bay gặp tai nạn. Dù vậy, họ vẫn chưa chắc điều này là do phi công cố tình kích hoạt ghế an toàn hay do va chạm với máy bay khác.

Một máy bay tiêm kích F-16 của Đài Loan. Ảnh: AP

Vụ tai nạn xảy ra vào buổi chiều ngày 22/3 ở ngoài khơi vùng biển phía đông huyện Bình Đông. Phi công họ Phan, 28 tuổi, tử vong ở bệnh viện, trong khi phi công còn lại vẫn đang mất tích. Đài Loan đã điều động 2 trực thăng và 6 tàu tuần tra để tìm kiếm phi công này.

Vụ tai nạn đã làm dấy lên mối lo ngại mới đối với việc bảo dưỡng và huấn luyện không quân ở Đài Loan. Theo hãng tin CNA, đã có 9 vụ tai nạn liên quan đến các loại tiêm kích ở Đài Loan trong 20 năm qua, khiến 12 phi công thiệt mạng, trong đó có 2 người vẫn chưa tìm được thi thể.

Các vụ tai nạn máy bay chiến đấu gần nhất của Đài Loan diễn ra vào cuối năm ngoái, khi một chiến đấu cơ F-5 gặp sự cố và rơi xuống biển trong một cuộc tập trận vào tháng 10. Vụ tai nạn khiến một phi công thiệt mạng. Một tháng sau đó, một tiêm kích F-16 cũng bị mất liên lạc ở ngoài khơi bờ biển phía đông hòn đảo, sau khi cất cánh từ căn cứ ở Hoa Liên được vài phút.

Tháng 1/2020, một vụ rơi trực thăng quân sự nghiêm trọng ở khu vực miền núi gần thủ phủ Đài Bắc đã khiến nhiều sĩ quan thiệt mạng.

Việt Anh

