Hải quân Mỹ vừa chính thức công bố 3 video về các đĩa bay (UFO - vật thể bay không xác định) mà cho đến nay giới nghiên cứu vẫn chưa giải mã được những bí ẩn của chúng.

Các video nói trên được To the Stars Academy of Arts & Science, một công ty tư nhân do cựu sĩ quan tình báo Mỹ Harold E. Puthoff cùng nhạc sĩ Tom DeLonge đồng sáng lập, cho đăng tải lần đầu tiên trên Youtube vào năm 2017 và 2018, thu hút hàng triệu lượt xem.

Việc Hải quân Mỹ chính thức đăng lại cả 3 video nói trên đã xác nhận tính chân thực của chúng.

"Bộ Quốc phòng Mỹ công bố các video để xóa bỏ mọi hiểu lầm của công chúng... Các hiện tượng quan sát được trong những video này vẫn được mô tả là 'chưa xác định được'", trích tuyên bố hôm 27/4 của Lầu Năm góc.

Theo Sputnik, cả 3 đoạn video đều do máy quay gắn trên các máy bay quân sự Mỹ ghi lại. Chúng cho thấy những hành vi khó có thể được coi là do công nghệ hiện tại của loài người thực hiện.

Lầu Năm góc cho biết, họ quyết định công khai các video vì chúng không hé lộ bất kỳ khả năng nhạy cảm nào của các hệ thống giám sát Mỹ hay kích động bất kỳ cuộc đột kích quân sự nào vào không gian sau đó. Tuy nhiên, theo giới quan sát, động thái không giúp làm sáng tỏ bí ẩn lâu nay về việc liệu người ngoài hành tinh có đang quan sát Trái đất từ bên ngoài vũ trụ hay không.

Đoạn video nhan đề "FLIR-1" được quay tháng 11/2004 gần bãi biển San Diego, cho thấy các phi công lái tiêm kích thuộc nhóm tàu sân bay tấn công Nimitz đã chạm trán với một đĩa bay có hình dạng giống hộp kẹo bạc hà.

Hai đoạn video nhan đề "GIMBAL" và "GOFAST" được công bố tháng 1/2015, do cựu quan chức quốc phòng Mỹ Luis Elizondo cung cấp cho To the Stars Academy of Arts & Science.

Năm ngoái, công ty của ông Puthoff tuyên bố sẽ hợp tác với Bộ chỉ huy phát triển khả năng chiến đấu của Lục quân Mỹ sau khi thâu tóm "một số siêu vật liệu" được cho là có nguồn gốc từ một "phương tiện hàng không vũ trụ tiên tiến không rõ nguồn gốc" vào tháng 7/2019. Theo công ty, Lục quân sẽ chịu trách nhiệm về "các phòng thí nghiệm, chuyên môn, hỗ trợ và các tài nguyên để giúp mô tả đặc trưng các công nghệ và ứng dụng của chúng".

Tuấn Anh