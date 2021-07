Khu trục hạm USS Benfold thuộc Hạm đội 7 của Mỹ hôm 12/7 đã tiến gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

“Chiến hạm USS Benfold đã thực hiện các quyền tự do hàng hải ở vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa, và việc này phù hợp với quy định luật pháp quốc tế. Những yêu sách hàng hải trái phép ở Biển Đông đã tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do hàng hải và hàng không, tự do thương mại và cơ hội tự do kinh tế cho các quốc gia xung quanh Biển Đông”, thông cáo từ Hạm đội 7 của Mỹ hôm 12/7 cho biết.

Tàu USS Benfold. Ảnh: Wikipedia

USS Benfold thuộc lớp khu trục hạm Arleigh Burke được Mỹ chế tạo và đưa vào biên chế từ năm 1994. Tàu có chiều dài 154m; sườn ngang 18m; mớn nước 9,4m. Tàu có trọng tải tối đa gần 9.000 tấn.

Bản thiết kế lớp khu trục hạm Arleigh Burke. Ảnh:Pinterest

USS Benfold cần ba động cơ Allison 501-K34 để hoạt động. Vận tốc tàu có thể đạt 56 km/h với tầm hoạt động lên tới 8.100km.

Bản thiết kế động cơ Allison 501-K34. Ảnh: Rollsroycephantom-8.blogspot

Do tác chiến trên biển, nên USS Benfold có nhiều trang thiết bị điện tử có thể phát hiện các mục tiêu trên biển, trên không hoặc dưới mặt biển. Chẳng hạn, loại radar AN/SPY-1D được trang bị trên tàu có thể theo dõi được mục tiêu đối phương ở khoảng cách 324km, hoặc hệ thống cảm biến sóng âm AN/SQS-53C của USS Benfold có thể phát hiện mục tiêu dưới mặt nước như tàu ngầm hoặc ngư lôi đối phương ở khoảng cách 64km.

Hệ thống radar AN/SPY-1D. Ảnh: Wikipedia

Hệ thống vũ khí phòng thủ được lắp đặt trên USS Benfold khá đa dạng, với nhiều loại vũ khí như hệ thống Phalanx CIWS bao gồm hai hệ thống pháo sáu nòng M61A1 Vulcan cùng radar điều khiển hỏa lực, một hải pháo 127mm Mark 45, hai pháo M242 Bushmaster cỡ nòng 25mm cùng bốn súng máy hạng nặng M2 12,7mm.

Hệ thống Phalanx CIW. Ảnh: Wikipedia

Tuy nhiên, vũ khí nguy hiểm nhất của USS Benfold lại là hệ thống phóng tên lửa Mark 41 được trang bị 90 tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk có tầm bắn từ 1.700-2.500km. Ngoài ra, phía sau tàu còn được lắp đặt một sân đáp cho trực thăng chống ngầm đa nhiệm.

browser not support iframe.

Video: US Military District

Tuấn Trần

