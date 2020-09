Lần thứ hai trong vòng hai tháng, Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận lớn tại cả 4 vùng biển.

Trung Quốc tập trận lớn ở bốn biển. Ảnh: AsiaTimes

Theo Reuters, trong tuần này, quân đội Trung Quốc tổ chức hai cuộc tập trận tại Biển Đông, một cuộc tại Biển Hoa Đông, hai cuộc tại Biển Hoàng Hải, một cuộc tại Biển Bột Hải. Nhiều báo cáo cho hay, hầu hết các cuộc diễn tập đều có bắn đạn thật.

Hãng tin Sputniks dẫn lời ông Collin Koh, một nhà nghiên cứu thuộc trường nghiên cứu quốc tế S Rajaratnam trực thuộc đại học Nanyang của Singapore, cho hay các cuộc tập trận của Trung Quốc có lẽ nhằm vào hoạt động gần đây của Mỹ và đồng minh tại các khu vực trên.

Để huấn luyện lực lượng sẵn sàng chiến đấu, Trung Quốc thường định kỳ tổ chức diễn tập, song ít khi một loạt cuộc tập trận diễn ra đồng thời như vậy.

Tháng trước, quân đội Trung Quốc cũng tiến hành các cuộc tập trận lớn tương tự. Bộ Quốc phòng nước này cho hay, diễn tập không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Hôm 31/8, trả lời câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc thông tin về việc nước này tập trận quân sự, bắn tên lửa tại Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

Lập trường của Việt Nam về việc Trung Quốc tập trận ở khu vực Biển Đông đã được nêu trong phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao ngày 26/8.

Quan điểm nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà không được Việt Nam cho phép là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, không có lợi cho hoà bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải trên Biển Đông.

Trong cuộc họp thường kỳ ngày 26/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao tuyên bố việc Trung Quốc liên tiếp tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này.

