Các lực lượng Taliban đã tham gia cuộc diễu binh rầm rộ cùng các trực thăng Nga và xe bọc thép Mỹ mà họ thu giữ được ở thủ đô Kabul, Afghanistan.

Taliban từng hoạt động như các tay súng nổi dậy suốt 2 thập kỷ. Tuy nhiên, họ hiện sử dụng lượng lớn vũ khí và thiết bị tân tiến do các cường quốc sản xuất, bị bỏ lại khi chính phủ cũ được phương Tây hậu thuẫn sụp đổ hồi tháng 8.

Cuộc diễu binh thị uy sức mạnh của Taliban ở thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 14/11. Ảnh: Reuters

Enayatullah Khwarazmi, phát ngôn viên cho Bộ Quốc phòng của chính phủ Taliban cho biết, cuộc diễu binh ngày 14/11 gắn với lễ tốt nghiệp của 250 tân binh mới qua đào tạo.

Tại sự kiện, hàng chục xe an ninh bọc thép M117 do Mỹ sản xuất chạy chậm rãi lên xuống trên con đường chính ở Kabul, trong khi các trực thăng MI-17 do Nga phát triển bay liệng tuần tra trên không. Nhiều binh sĩ bồng súng trường tấn công M4 của Mỹ.

Một trực thăng tham gia cuộc diễu binh. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, hầu hết vũ khí và trang thiết bị Taliban đang sử dụng là do Washington cung cấp cho chính phủ trước đây ở Kabul, nhằm xây dựng lực lượng quốc gia Afghanistan đủ khả năng chống lại nhóm vũ trang Hồi giáo này.

Các lực lượng đó đã tan rã khi Tổng thống Ashraf Ghani bỏ trốn khỏi Afghanistan, để lại lượng lớn khí tài quân sự cho Taliban tiếp quản sau khi nhóm thâu tóm quyền kiểm soát đất nước.

Các tay súng Taliban mặc quân phục tham gia diễu binh. Ảnh: Reuters

Các quan chức Taliban nói, phi công, thợ máy và những chuyên gia khác thuộc quân đội cũ sẽ được hợp nhất vào một lực lượng mới. Lực lượng này đã bắt đầu mặc quân phục thông thường thay cho trang phục truyền thống của Afghanistan mà các tay súng nổi dậy thường mặc thời gian qua.

Một báo cáo cuối năm ngoái của Tổng Thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan (Sigar) hé lộ, chính phủ Mỹ từng chuyển giao cho chính phủ Afghanistan số vật phẩm và dịch vụ quốc phòng trị giá hơn 28 tỷ USD, bao gồm vô số vũ khí, đạn dược, xe cộ, thiết bị nhìn ban đêm, máy bay và các hệ thống giám sát trong giai đoạn 2002 - 2017.

Khi binh lính Mỹ rút khỏi Afghanistan, họ đã phá hủy hơn 70 máy bay, hàng chục xe bọc thép cũng như vô hiệu hóa các hệ thống phòng không. Song, Taliban vẫn thu giữ được nhiều khí tài bị bỏ lại vẫn còn hoạt động được.

Tuấn Anh

