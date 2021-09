Nhà chức trách Australia sẽ công bố lộ trình đưa Sydney, thành phố đông dân nhất nước thoát khỏi việc áp phong tỏa kéo dài, trong đó người tiêm chủng đầy đủ sẽ không phải ở nhà chống Covid-19 từ cuối tháng 10.

Gladys Berejiklian, Thủ hiến bang New South Wales ban đầu theo đuổi chiến lược "không Covid" nhằm dập dịch bùng phát do biến thể Delta gây ra từ giữa tháng 6. Tuy nhiên, bà Berejiklian sau đó đã chuyển hướng sang tập trung vào việc tăng tỷ lệ chủng ngừa cho dân.

Một phụ nữ đeo khẩu trang đi bộ qua trung tâm Sydney giữa lúc thành phố đang áp phong tỏa chống dịch. Ảnh: Reuters

Tờ Sydney Morning Herald cho hay, theo chiến lược mới dự kiến công bố trong ngày 9/9, các cư dân Sydney, thành phố thủ phủ New South Wales sẽ được nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại khi bang này đạt tỷ lệ tiêm chủng 70% dân số. Trong giai đoạn tái mở cửa đầu tiên, các phòng tập gym, tiệm làm tóc, nhà hàng, quán cà phê và quán rượu tại đây sẽ được phép khôi phục hoạt động với công suất giảm so với trước đại dịch.

Khoảng 43% người trưởng thành ở New South Wales, bang đông dân nhất Australia đã hoàn thành tiêm chủng và khoảng 76% dân số bang được tiêm ít nhất một liều vắc xin ngừa Covid-19. Một số vùng của bang dự kiến sẽ được dỡ bỏ các biện pháp hạn chế trong vòng vài ngày tới.

Theo Reuters, đối diện với làn sóng lây nhiễm thứ 3, hơn một nửa trong tổng số 25 triệu dân của Australia đang phải sống trong tình trạng phong tỏa, kể cả thủ đô Canberra và thành phố đông dân thứ hai - Melbourne.

Tuy nhiên, tổng số ca mắc ở xứ sở chuột túi hiện là 66.300 ca, vẫn thấp hơn so với nhiều quốc gia khác, trong đó 1.061 bệnh nhân không qua khỏi. Tỷ lệ tiêm chủng tăng đã giúp nước này giữ tỷ lệ tử vong ở mức 0,41% trong đợt bùng phát dịch do biến thể Delta, thấp hơn so với các đợt bùng phát trước đây.

Chính quyền liên bang đã thông báo kế hoạch 4 giai đoạn nhằm nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt, kể cả loại bỏ hạn chế đối với những cư dân đã tiêm phòng đầy đủ trở về từ nước ngoài khi trong nước đạt tỷ lệ chủng ngừa 80%. Trong một thông điệp video cuối ngày 8/9, Thủ tướng Scott Morrison cam kết, công dân Australia ở nước ngoài có thể bay về nước vào dịp Giáng sinh năm nay.

