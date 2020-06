Hàng nghìn người đã đổ xô đến dãy núi Rocky ở Mỹ để săn tìm hòm chứa kho báu suốt một thập kỷ qua. Và may mắn đã gọi tên một người trong số họ.

Forrest Fenn, nhà sưu tầm hội họa và cổ vật 89 tuổi, thông báo trên trang web cá nhân hôm 7/6: "Hòm chứa kho báu nằm dưới tán cây trong thảm thực vật rậm rạp, tươi tốt của dãy núi Rocky và chưa bị di dời khỏi vị trí nơi tôi đã chôn giấu nó cách đây hơn 10 năm. Tôi không quen biết người vừa tìm ra hòm kho báu, nhưng bài thơ trong cuốn sách của tôi đã dẫn anh ấy tới nơi chôn giấu chính xác".

Ông Fenn tiết lộ với báo Santa Fe New Mexican rằng, cách đây vài ngày một nam giới đã phát hiện hòm chứa vàng cùng các viên đá quý như hồng ngọc, ngọc lục bảo và kim cương, ước tính trị giá tới hơn 1 triệu USD. Người này đến từ phía đông và đã chụp ảnh hòm kho báu gửi cho ông Fenn để chứng minh khám phá của mình.

Theo nhà sưu tập kỳ cựu, ông nảy ra ý tưởng chôn giấu hòm kho báu ở dãy núi Rocky nhằm khuyến khích mọi người khám phá thiên nhiên cũng như mang đến niềm hy vọng cho những người bị ảnh hưởng vì cuộc Đại suy thoái. Các dấu vết giúp dẫn tới địa điểm chôn giấu hòm kho báu bao gồm cả một bài thơi dài 24 dòng trong cuốn tự truyện "The Thrill of the Chase" xuất bản năm 2010 của ông.

Ông Fenn ước tính có tới 350.000 người trên khắp thế giới đã tham gia truy lùng kho báu. Một vài người trong số họ thậm chí đã bỏ việc để toàn tâm toàn ý cho điều này và một số người đã bỏ mạng trong quá trình đó.

Ông Fenn bày tỏ hy vọng, hàng nghìn người từng tham gia cuộc tìm kiếm hòm chứa kho báu nhưng chưa may mắn sẽ tiếp tục thử vận may của họ bằng những nỗ lực khám phá khác trong tương lai.

Tuấn Anh