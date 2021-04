Trên thế giới có hơn 3 triệu ca tử vong vì Covid-19, song có hơn 122,8 triệu trường hợp đã khỏi sau khi nhiễm virus.

Theo trang Worldometers, Brazil và Ấn Độ là hai nước có số ca nhiễm mới cao nhất thế giới trong 24 giờ qua lần lượt là 72.000 và gần 316.000. Các nước ghi nhận số ca nhiễm mới trên 10.000 trong 24h qua là Mỹ, Italia, Đức, Pháp, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ.

Lào phong tỏa thủ đô vì dịch bệnh

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đã ký lệnh phong tỏa thủ đô Vientiane trong hai tuần nhằm ngăn dịch bệnh Covid-19 tiếp tục lây lan tại đây. Bộ Y tế nước này hôm 21/4 đã ghi nhận thêm 28 ca dương tính Covid-19 mới.

Nội dung sắc lệnh ghi rõ, các cấp chính quyền cần tiếp tục tuyên truyền cho người dân về sự nguy hiểm của Covid-19, cũng như các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm. Toàn bộ tuyến giao thông đi từ thủ đô Vientiane sang các tỉnh khác đều bị cấm, trừ trường hợp người dân Vientiane từ các tỉnh khác quay trở lại thủ đô, các xe chở nhu yếu phẩm hoặc các cá nhân có thẩm quyền.

Các văn phòng chính phủ ở Vientiane sẽ cho phép nhân viên làm việc tại nhà nhằm tránh tình trạng tụ tập đông người, cũng như đảm bảo các biện pháp ‘giãn cách xã hội’ sẽ được tuân thủ.

Trong thời gian lệnh phong tỏa có hiệu lực, người dân Vientiane ngoại trừ đi mua đồ ăn và các nhu yếu phẩm thì không được phép rời khỏi nhà. Tất cả các buổi tụ tập không vượt quá 20 người, hay những sự kiện tổ chức nơi công cộng như tang lễ sẽ cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch.

Pháp tuyên bố gửi vắc-xin cho các nước nghèo

Các quan chức trong chính quyền Pháp cho biết, nước này sẽ cung cấp ít nhất 100.000 liều vắc-xin ngừa Covid-19 cho các nước nghèo trong tháng này, và sẽ có khoảng 500.000 liều được gửi từ nay cho tới giữa tháng Sáu.

“Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) gửi 5% lượng vắc-xin tích trữ trong kho cho những nước đang phát triển, nhằm ngăn chặn việc dịch bệnh Covid-19 sẽ có thêm các biến thể mới. Pháp sẽ nhanh chóng hình thành cơ chế chia sẻ vắc-xin với chương trình COVAX, và chúng tôi rất hy vọng nhiều quốc gia khác cũng sẽ thực hiện việc chia sẻ này”, một quan chức Pháp giấu tên nói với hãng tin Reuters.

Nhật Bản tính công bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô

Chính quyền Nhật Bản hôm 21/4 cho biết, họ đang xem xét việc công bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo, thành phố Osaka và tỉnh Hyogo, trong bối cảnh tình hính dịch bệnh ở những khu vực này đang có chiều hướng phức tạp. Dự kiến, quyết định công bố tình trạng khẩn cấp sẽ được Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide công bố trong tuần này.

Tờ The Guardian của Anh dẫn số liệu được Viện Nghiên cứu Nomura ước tính cho thấy, thiệt hại về kinh tế trong trường hợp lệnh tình trạng khẩn cấp được công bố ở ba khu vực trên sẽ vào khoảng 10,6 tỷ USD.

Diễn biến mới liên quan tới đại dịch Covid-19 toàn cầu

Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) ngày 21/4 cho biết, họ đã tìm ra mối liên hệ giữa vắc-xin do hãng Johnson & Johnson sản xuất và chứng đông máu sau khi tiêm, nhưng khẳng định lợi ích từ vắc-xin một mũi này vẫn lớn hơn rất nhiều so với nguy cơ từ các phản ứng phụ. Do vậy, cơ quan y tế một số quốc gia như Đức, Hà Lan, Italia và Đan Mạch hiện đang xem xét việc tái khởi động việc tiêm chủng vắc-xin Johnson & Johnson.

Nhà Trắng dẫn số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ hôm 21/4 cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ đạt được mục tiêu tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho hơn 200 triệu người dân Mỹ trong tuần này. Như vậy, ông Biden sắp đạt gấp đôi chỉ tiêu tiêm chủng cho người dân Mỹ trong 100 ngày đầu cầm quyền.

