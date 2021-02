Vắc-xin Sputnik V của Nga đạt hiệu quả tới 91,6% chống các ca nhiễm Covid-19 có triệu chứng và 100% với những ca bệnh nặng hoặc trung bình.

Tạp chí y học uy tín của Anh The Lancet mới công bố phân tích sơ bộ về kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 của vắc-xin Nga này. Phát hiện dựa trên dữ liệu thu thập từ 19.866 người tham gia, trong đó ¾ đã được tiêm hai liều vắc-xin và ¼ được tiêm giả dược, The Guardian đưa tin.

Phân tích cũng cho thấy, không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào được cho là có liên quan tới việc tiêm vắc-xin. Hầu hết các tác dụng phụ đều nhẹ, gồm cả các triệu chứng giống cảm cúm, đau tại chỗ tiêm và suy nhược.

Vắc-xin Sputnik của Nga được tiêm hai mũi cách nhau 21 ngày. Trong 21 ngày đầu sau khi tiêm lần đầu, có 16 ca nhiễm Covid-19 trong số 14.964 người trong nhóm được tiêm vắc-xin, 62 ca mắc bệnh trong nhóm 4.902 người được tiêm giả dược. Vắc-xin Sputnik cũng chứng tỏ hiệu quả 100% trong việc ngăn ngừa sự tiến triển của các ca bệnh nặng.

Tương tự như vắc-xin Oxford/AstraZeneca, vắc-xin Sputnik được tạo ra dựa trên phiên bản sửa đổi của adenovirus – một loại virus cảm lạnh thông thường.

Vắc-xin Sputnik V có thể được lưu giữ ở nhiệt độ 2-8 độ C thay vì phải cất giữ ở nhiệt độ -70 độ C và -20 độ C như vắc-xin Pfizer và Moderna.

- Ba Lan sẽ không tiêm vắc-xin ngừa virus corona AstraZeneca cho những người cao tuổi ở nước này, một trợ lý hàng đầu của Thủ tướng Ba Lan cho biết. Ông Michal Dworczyk – chịu trách nhiệm về tiêm chủng cho hay, quốc gia 38 triệu dân này chỉ sử dụng vắc-xin cho những người từ 18-60 tuổi theo khuyến cáo của Hội đồng Y tế nước này.

- Áo sẽ bắt đầu nới lỏng phong toả từ ngày 8/2, Thủ tướng Sebastian Kurz tuyên bố. Theo đó, các trường học, bảo tàng và cửa hàng sẽ mở cửa trở lại, các hiệu làm đẹp và cắt tóc cũng được tái hoạt động nhưng khách hàng tới phải trình giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19. Việc nới lỏng phong toả diễn ra dù “còn xa chúng tôi mới đạt được tình thế lý tưởng”, ông Kurz cho biết.

- Cảnh sát và những người tình nguyện tại một số khu vực ở Anh đã bắt đầu gõ cửa từng nhà của khoảng 80.000 người để phát các bộ xét nghiệm Covid-19 nhằm hạn chế sự lây lan của biến thể lây lan mạnh có nguồn gốc từ Nam Phi, theo Reuters.

- Thủ tướng Nhật Yoshihidde Suga ngày 2/2 tuyên bố, sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia vì virus corona tại Tokyo và 9 khu vực khác tới 7/3. Nhà lãnh đạo này cũng cho biết sẽ đẩy nhanh kế hoạch tiêm vắc-xin và bắt đầu tiêm chủng cho nhóm nhân viên y tế đầu tiên vào giữa tháng 2, thay vì mục tiêu trước đó là cuối tháng 2. Nhật ghi nhận khoảng 400.000 ca nhiễm virus corona, trong đó có 5.800 ca tử vong.

- Tính đến sáng nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu là 104.340.152, số người thiệt mạng là hơn 2,2 triệu, song có hơn 76 triệu người đã bình phục.

