Trung Quốc đã phải phong tỏa Thẩm Dương - thành phố công nghiệp với 9 triệu dân, và ghi nhận hơn 4.000 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 22/3.

Theo Channel News Asia, lệnh phong tỏa thành phố Thẩm Dương, nơi đặt nhiều nhà máy bao gồm cả nhà máy sản xuất của hãng ô tô BMW, được ban hành ngay trong đêm 21/3. Thành phố hiện ghi nhận tới 47 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 22/3.

Dưới lệnh phong tỏa, mọi khu dân cư tại Thẩm Dương được đặt dưới chế độ “quản lý khép kín”, người dân không được ra ngoài khi không có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 tiếng.

Cũng trong ngày 22/3, trung tâm tài chính Thượng Hải đã ghi nhận số ca Covid-19 không triệu chứng ngoài cộng đồng ở mức cao kỷ lục trong ngày thứ 5 liên tiếp.

Thượng Hải đang nỗ lực kiềm chế đợt bùng phát dịch COVID-19 mới. Ảnh: Reuters

Dữ liệu chính thức cho thấy, Thượng Hải đã ghi nhận 865 ca nhiễm Covid-19 không triệu chứng ngoài cộng đồng trong ngày 21/3, tăng từ 734 ca một ngày trước đó. Thành phố cũng phát hiện 31 ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng mới có biểu hiện triệu chứng đã được xác nhận, theo dữ liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC).

Trung Quốc đại lục trong ngày 22/3 ghi nhận tổng cộng 4.770 ca nhiễm Covid-19 mới trên cả nước, phần lớn tập trung tại tỉnh Cát Lâm. Nước này vẫn trung thành với chiến lược “không Covid linh hoạt”, với các biện pháp phong tỏa mang tính cục bộ, xét nghiệm diện rộng và đóng cửa ở quy mô thành phố.

Dù vậy, biến thể dễ lây lan Omicron đang khiến chiến lược “không Covid” của Trung Quốc gặp phải thách thức lớn nhất từ sau đợt dịch ban đầu đầu tại Vũ Hán. Giới chức nước này đã phải nới lỏng số ít quy định như cho phép người dân tự xét nghiệm tại nhà và không bắt buộc người nhiễm Covid-19 có triệu chứng nhẹ phải nằm viện.

Lào có số ca nhiễm mới cao nhất từ trước tới nay

Bộ Y tế Lào ngày 22/3 cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 2.328 ca nhiễm Covid-19 mới, mức cao nhất từ trước đến nay, trong đó riêng thủ đô Viêng Chăn có tổng cộng 1.331 ca.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế Lào đã kêu gọi người tự xét nghiệm nhanh tại nhà có thể đăng ký trên kênh tư vấn của Trung tâm thông tin y học để được hỗ trợ cách thức theo dõi sức khoẻ phù hợp. Việc đăng ký này được kỳ vọng sẽ giúp cơ quan chức năng thu thập dữ liệu chính xác hơn về số trường hợp đang tự chăm sóc tại nhà thay vì đến điều trị tại bệnh viện.

Bên cạnh đó, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Lào cũng đề nghị người tự xét nghiệm Covid-19 liên hệ với nhà chức trách qua đường dây nóng 164 để được lấy mã bệnh nhân, phối hợp kịp thời với bác sĩ trong trường hợp triệu chứng chuyển nặng.

Bộ Y tế Lào khuyến cáo người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 nhưng không biểu hiện triệu chứng nên tự cách ly ít nhất 10 ngày, và người có triệu chứng nên theo dõi thêm từ 3 đến 13 ngày trước khi trở lại cuộc sống bình thường.

WHO giải thích nguyên nhân dịch Covid-19 tăng mạnh ở châu Âu

Phát biểu tại một buổi họp báo hôm 22/3, Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge dù bày tỏ sự lạc quan, song vẫn cảnh giác về tiến triển của dịch Covid-19 tại châu Âu. Theo ông, số ca Covid-19 đang trên đà gia tăng tại 18 trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực châu Âu theo cách phân chia của WHO, đặc biệt là ở Vương quốc Anh, Ireland, Hy Lạp, Đảo Síp, Pháp, Italia và Đức.

Nguyên nhân khiến số ca nhiễm Covid-19 gia tăng ở những quốc gia trên có thể do biến thể Omicron tàng hình dễ lây lan hơn, song không gây nguy hiểm so với những biến thể khác. Ngoài ra, việc một số nước châu Âu có phần vội vàng trong việc dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Theo cơ sở dữ liệu của WHO, số ca nhiễm Covid-19 mới tại châu Âu đã giảm mạnh so với mức đỉnh được ghi nhận vào cuối tháng 1, song đang trên đà gia tăng trở lại kể từ đầu tháng 3. Trong 7 ngày qua, hơn 5,1 triệu ca nhiễm mới và 12.496 ca tử vong mới bởi Covid-19 đã được ghi nhận tại khu vực châu Âu theo cách phân chia của WHO, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại châu lục này từ đầu mùa dịch đến nay lần lượt lên gần 194,4 triệu và hơn 1,92 triệu ca.

