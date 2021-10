Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) Trung Quốc, ngày 2/10, xác nhận vụ việc này.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, ông Phó Chính Hoa (Fu Zhenghua) là nhân vật cấp cao mới nhất "ngã ngựa" trong chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc. Quan chức 66 tuổi bị điều tra vì "những vi phạm nghiêm trọng" về kỷ luật và luật pháp quốc gia.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Phó Chính Hoa. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

Thời báo Hoàn Cầu cho biết, Phó Chính Hoa từng đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an trước khi làm Bộ trưởng Tư pháp trong khoảng thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 4/2020.

Trước khi dính bê bối tham nhũng, quan chức này đã dẫn đầu nhiều cuộc điều tra nhắm đến các cựu quan chức cấp cao như cựu ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang. Ông Chu bị kết án tù chung thân về tội tham nhũng, lạm dụng quyền lực và tiết lộ bí mật quốc gia vào năm 2015.



Trước đó 2 ngày, CCDI thông báo khai trừ khỏi đảng đối với Tôn Lực Quân (Sun Lijun) - cựu Thứ trưởng Bộ Công an, và Duẫn Gia Tự (Yin Jiaxu) - cựu Chủ tịch tập đoàn Công nghiệp Norinco, một trong những tập đoàn vũ khí lớn nhất Trung Quốc. Hai nhân vật này sẽ phải ra hầu tòa trong thời gian tới với cáo buộc tham nhũng và lạm dụng chức quyền.

Tân Hoa xã hôm 30/9 dẫn thông báo từ CCDI mô tả cựu Thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lực Quân, 52 tuổi, đã dùng mọi cách nhằm đạt được các mục tiêu chính trị của mình, trong đó có việc lập băng nhóm, bè phái, kiểm soát các cơ quan an ninh quan trọng, gây nguy hiểm đặc biệt cho an ninh chính trị. Nhân vật này cũng bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền lớn cùng nhiều món quà đắt tiền.

Trong quá trình bị điều tra kéo dài khoảng 17 tháng, ông không hề tỏ ra thành khẩn.

Cựu Chủ tịch tập đoàn Norinco Duẫn Gia Tự. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

Ngoài Tôn Lực Quân, CCDI cũng tiến hành điều tra đối với cựu Chủ tịch tập đoàn Norinco Duẫn Gia Tự. Về hưu năm 2018, ông Duẫn bị đưa vào diện điều tra nội bộ đảng hồi tháng 4 năm nay về những hành vi sai trái chưa được tiết lộ, theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng ngày 1/10.

Theo thông báo của CCDI, đối tượng này đã bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc và sẽ bị truy tố về các cáo buộc tham nhũng.

Thanh Hảo