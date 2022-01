Thêm hàng triệu người Trung Quốc được lệnh ở trong nhà khi nước này chiến đấu với dịch bệnh bùng phát ở một số tỉnh. An Dương là thành phố mới nhất bị phong tỏa.

Trung Quốc phong tỏa thêm một thành phố, 20 triệu người phải ở trong nhà

Tờ Guardian và hãng tin CNN dẫn thông báo của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, nước này ghi nhận 110 ca lây nhiễm cộng đồng mới vào ngày 10/1, gồm 87 ca ở tỉnh Hà Nam, 13 trường hợp ở Thiểm Tây và 10 ở Thiên Tân.

Các ca nhiễm ở tỉnh Hà Nam, trong đó có ca nhiễm biến thể dễ lây lan Omicron, đã buộc nhà chức trách phải yêu cầu 5,5 triệu cư dân thành phố An Dương ở trong nhà từ tối 10/1. An Dương ghi nhận 58 trong số 87 ca mắc Covid-19 tại tỉnh Hà Nam. Trong vài ngày gần đây, thành phố này phát hiện ít nhất 2 ca nhiễm biến thể Omicron, có liên quan tới một ổ dịch ở Thiên Tân, vốn cách đó khoảng 500km.

Theo Tân Hoa xã, cư dân An Dương được lệnh ở trong nhà, bị cấm lái xe trên đường phố. Mọi hoạt động kinh doanh không thiết yếu phải đóng cửa. Hơn 4.000 sinh viên và nhân viên tại một trường học ở thành phố này phải cách ly tại các trung tâm do nhà nước quản lý sau khi 9 người mắc virus corona.

Cũng tại tỉnh Hà Nam, thành phố Trịnh Châu đã đóng cửa các trường học, nhà trẻ, cấm ăn uống tại nhà hàng trong khi thành phố Vũ Châu tiếp tục bị phong tỏa.

Với việc thêm thành phố An Dương bị phong tỏa, tổng số người Trung Quốc phải tự nhốt mình ở trong nhà tại nước này đã xấp xỉ 20 triệu, trong bối cảnh chỉ còn hơn ba tuần là Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh diễn ra.

An Dương là thành phố thứ ba ở Trung Quốc, sau Tây An - ở tỉnh Thiểm Tây và Vũ Châu cũng ở Hà Nam, thực hiện phong tỏa nghiêm vì Covid-19. Thành phố Tây An, gồm 13 triệu dân bị phong tỏa từ 23/12/2021. Ngày 2/2, thành phố Vũ Châu, với 1,2 triệu dân, cũng bị phong tỏa. Tại Thiên Tân, 29 khu dân cư bị phong tỏa sau khi ca nhiễm biến thể Omicron được phát hiện ở đây vào cuối tuần trước.

Tại Hong Kong, do phát hiện một số ca nhiễm biến thể Omicron, nhà chức trách khu vực này đã lên kế hoạch cấm tất cả các hành khách quá cảnh quốc tế đến từ 150 địa điểm.

