Mỹ và Việt Nam đã hợp tác điều tra vụ lừa đảo liên quan đến đại dịch Covid-19 và bắt giữ 3 nghi phạm.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, cuộc điều tra này bắt nguồn từ thành phố Tampa, Florida vào tháng 3 năm nay. Sau đó Văn phòng Cục Điều tra an ninh nội địa (HSI) thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ tại TP. HCM chuyển thông tin cho Bộ Công an Việt Nam.

Từ những thông tin do Mỹ cung cấp, Việt Nam đã điều tra và bắt giữ 3 nghi phạm bị cáo buộc tham gia vào kế hoạch lừa đảo nhằm thu lợi bất chính lợi dụng đại dịch Covid-19.

Các nghi phạm điều hành hơn 300 trang web, lừa đảo bán các sản phẩm đang trở nên khan hiếm trong thời gian đại dịch, trong đó có nước rửa tay khô và khăn ướt diệt khuẩn. Hơn 7.000 nạn nhân ở 50 bang của Mỹ đã đặt mua các mặt hàng này từ trang web của các nghi phạm.

Nạn nhân trả tiền cho các sản phẩm được cho là bán qua các trang web lừa đảo nhưng chưa bao giờ nhận được hàng. Các điều tra viên Mỹ đã phát hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo, trị giá khoảng 975.000USD.

Bảo Đức