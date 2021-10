WHO cho rằng nhóm cố vấn mới được thành lập được xem là 'cơ hội cuối cùng' để xác định nguồn gốc dịch Covid-19.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 13/10 đã công bố danh sách 26 thành viên của nhóm cố vấn khoa học về nguồn gốc mầm bệnh mới (SAGO). Nhóm chuyên gia này sẽ có nhiệm vụ xác định, đánh giá các mầm bệnh mới và cách để ngăn chặn các đại dịch trong tương lai.

Các quan chức WHO cho biết, SAGO sẽ đánh giá cả các nghiên cứu gần đây, bao gồm những nghiên cứu mô tả loài dơi có liên quan mật thiết đối với virus corona, và tư vấn cho tổ chức về những nghiên cứu cần thiết trong tương lai, trong đó có thể có cả các nghiên cứu trên thực địa ở Trung Quốc.

Trụ sở WHO tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters, dẫn lời Mike Ryan, Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO, cho rằng SAGO có thể là cơ hội cuối cùng để xác định nguồn gốc virus corona. "Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta và cũng có thể là cơ hội cuối cùng để hiểu được nguồn gốc của loại virus này", ông Ryan cho biết trong cuộc họp báo hôm 13/10.

Hồi đầu năm nay, một nhóm chuyên gia do WHO dẫn đầu đã đến Vũ Hán, nơi đầu tiên bùng phát dịch Covid-19 ở Trung Quốc, và dành 4 tuần cùng các nhà khoa học Trung Quốc tìm hiểu nguồn gốc của dịch bệnh ở thành phố này cùng các khu vực lân cận. Báo cáo chung của nhóm nghiên cứu hồi tháng 3 kết luận khả năng virus corona rò rỉ từ phòng thí nghiệm là "cực kỳ khó xảy ra".

Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng cuộc điều tra này bị cản trở do thiếu dữ liệu về những ngày đầu dịch bệnh bùng phát, đồng thời kêu gọi mở thêm các cuộc điều tra khác. "Không thể loại trừ khả năng xảy ra tai nạn trong phòng thí nghiệm cho đến khi có đủ bằng chứng để làm điều này, và những kết quả điều tra sẽ được chia sẻ công khai”, ông Ghebreyesus và hai quan chức hàng đầu khác của WHO viết trong một bài báo trên tạp chí Science.

Maria van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật ứng phó với Covid-19 của WHO, cũng hy vọng sẽ có thêm các cuộc điều tra mới của SAGO về nguồn gốc Covid-19, đồng thời kêu gọi sự hợp tác của Trung Quốc trong cuộc điều tra này. Bà Kerkhove cho rằng, các thông tin về xét nghiệm kháng thể người dân ở Vũ Hán trong năm 2019 là "rất quan trọng".

Tuy nhiên, ông Chen Xu, Đại sứ của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, hôm 13/10 cho rằng hoạt động của SAGO không nên bị "chính trị hóa", đồng thời nhấn mạnh các nhóm điều tra quốc tế đã được cử đến Trung Quốc tới hai lần, nên "đã đến lúc phải gửi các nhóm chuyên gia của WHO đến các nước khác”.

"Tôi tin rằng việc nghiên cứu khoa học của chúng ta phải là những nỗ lực chung dựa trên khoa học chứ không phải dựa vào các cơ quan tình báo”, ông Chen Xu tuyên bố.

Việt Anh

