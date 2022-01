Tuyển Việt Nam chào đón sự trở lại của Hoàng Đức, nhưng tiền vệ này đang khiến HLV Park Hang Seo khó nghĩ cho chuyến làm khách đến Australia tới đây.

1. Ít ngày sau khi tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp Australia, Trung Quốc, tiền vệ Hoàng Đức mới chính thức trở lại.

Sở dĩ tiền vệ người Hải Dương không thể lên tuyển Việt Nam đúng thời gian vì bất ngờ có kết quả dương tính với Covid-19 trong những ngày trở về quê nghỉ xả hơi sau AFF Cup 2020.

Tuy chậm, nhưng Hoàng Đức có thể trở lại tuyển Việt Nam trước ngày HLV Park Hang Seo chốt danh sách sang Australia cũng còn là may mắn so với Văn Toàn hay Tiến Linh - 2 chân sút lỡ chuyến đi vì lý do tương tự, nhưng bình phục chậm hơn so với đàn em đang khoác áo Viettel.

Hoàng Đức trở lại ít ngày trước khi tuyển Việt Nam lên đường sang Australia

2. Rõ ràng sự trở lại của Hoàng Đức khiến HLV Park Hang Seo thực sự vui mừng, bởi ai cũng thấy tiền vệ này quan trọng như thế nào đối với chiến lược gia người Hàn Quốc trong suốt thời gian vừa qua.

Tầm quan trọng của Hoàng Đức ở tuyển Việt Nam lúc này không cần phải nhắc lại, sau những màn trình diễn khó chê tại vòng loại thứ 2 và 3 World Cup 2022 hay AFF Cup 2020 dù trước đó chỉ là đóng thế, hoặc phương án dự phòng.

Và cũng bởi chơi xuất sắc nên dù đàn anh Hùng Dũng trở lại cơ hội để đá chính của Hoàng Đức vẫn rất chắc chắn, thậm chí giới chuyên môn đang khẳng định bộ đôi này còn được đánh giá hoàn hảo nhất dưới thời HLV Park Hang Seo kể từ trước đến nay ở tuyển Việt Nam trong thời gian tới đây.

3. Rõ ràng Hoàng Đức trở lại, tuyển Việt Nam có nhiều giải pháp nơi hàng tiền vệ hơn là điều chắc chắn, nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc lúc này lại đang khá lấn cấn đối với chính học trò cưng của mình, ít nhất với trận đấu gặp Australia tới.

Sự trở lại này giúp tuyển Việt Nam mạnh hơn, nhưng vẫn buộc HLV Park Hang Seo phải suy nghĩ

Bởi dù được coi ổn sau khi âm tính với Covid-19 cũng như ra sân tập luyện với các đồng đội nhưng chắc chắn một điều “dư âm” vẫn còn để chưa chắc Hoàng Đức đủ thể lực hay chơi tốt nhất trong khả năng ở trận đấu tới đây.

Nếu Hoàng Đức không thể ra sân ở trận tới sẽ là một thiệt thòi lớn đối với tuyển Việt Nam, dù trong tay HLV Park Hang Seo vẫn còn những tiền vệ khác có thể thay thế.

Bởi ngoài câu chuyện khả năng của tiền vệ người Hải Dương thì bản thân thuyền trưởng tuyển Việt Nam cũng muốn xem thử Hoàng Đức đá cặp cùng Hùng Dũng hiệu quả thế nào nhằm tính toán cho tương lai.

Rất cần và muốn tiền vệ đang khoác áo Viettel xuất trận, nhưng rõ ràng vì sự an toàn của học trò nên HLV Park Hang Seo không dễ dàng đưa ra quyết định dùng hay không với Hoàng Đức cho trận đấu tới, để nói khó nghĩ xem ra cũng đúng.

Xuân Mơ

