HLV Mai Đức Chung có thêm cơ hội săn "ngọc thô", gọt giũa bổ sung cho tuyển nữ Việt Nam thông qua giải bóng đá nữ U19 quốc gia 2021.

Sáng 15/3, BTC giải bóng đá nữ U19 quốc gia 2021 tiến hành họp kỹ thuật để rà soát lần cuối công tác tổ chức. Trong đó, BTC giải đặc biệt nhấn mạnh đến việc nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19 đối với 5 đội bóng trong suốt quá trình tranh tài.

Theo lịch bốc thăm, 2 cặp đấu trong ngày khai mạc (16/3) tại sân Thanh Trì gồm: U19 TP Hồ Chí Minh vs U19 Hà Nội Watabe và U19 Phong Phú Hà Nam vs U19 Sơn La. Cặp đấu TPHCM vs Hà Nội là đáng chú ý nhất, bởi U19 Hà Nội hiện đang là ĐKVĐ, còn TPHCM là lứa đàn em của các nhà đương kim VĐQG nên rất khao khát chứng tỏ năng lực.

Giải bóng đá nữ U19 quốc gia 2021 là cơ hội vàng để bổ sung lực lượng cho tuyển nữ Việt Nam

Các nhà chuyên môn nhận định, U19 Hà Nội và U19 Than KSVN là 2 ứng viên nặng ký, tranh chấp ngôi vô địch giải bóng đá nữ U19 quốc gia 2021. Chủ nhà U19 Hà Nội có 7 cầu thủ từng kinh qua giải VĐQG nên ít nhiều có kinh nghiệm trận mạc.

Trong khi đó, đội bóng vùng mỏ ngoài 3 trụ cột từng đá chính ở giải VĐQG là Thu Xuân, Châu Thị Vang và Mỹ Hằng, HLV Cao Chí Thành còn sử dụng nhiều cầu thủ vốn là nòng cốt của U19 nữ Việt Nam. Thế cho nên HLV Cao Chí Thành không ngần ngại khẳng định sẽ đua vô địch với ĐKVĐ Hà Nội.

Lăn bóng từ ngày 16/3 trên sân Thanh Trì, lượt đi giải bóng đá nữ U19 quốc gia 2021 kết thúc ngày 26/3 và lượt về diễn ra từ 29/3 đến 8/4. Các trận đấu trong 4 lượt thi đấu ngày 16/3, 2/4, 5/4 và 8/4 được trực tiếp trên kênh Youtube VFF Channel.

HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung nhấn mạnh, với nỗ lực tổ chức từ VFF, giải đấu là cơ hội để săn thêm nhiều "ngọc thô", bổ sung cho ĐTQG, nhất là khi bóng đá nữ Việt Nam đặt nhiều mục tiêu lớn trong tương lai. Vì vậy, ông Chung và các nhà tuyển trạch không bỏ lỡ cơ hội tốt để đãi cát tìm vàng cho bóng đá nữ Việt Nam.

H.K