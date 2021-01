LS V-League 2021 bị rối tung, liên tục rơi trạng thái thấp thỏm vì ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch Covid-19.

"Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, VPF, Ban điều hành V-League liên tục cập nhật tình hình và có sự trao đổi với các đội bóng để lên phương án tổ chức trận đấu bảo đảm an toàn tối đa", Chủ tịch VPF Trần Anh Tú chia sẻ.

Ông Trần Anh Tú cho biết thêm, từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở Quảng Ninh, Hải Dương và một số tỉnh khác, VPF liên tục phải tổ chức những cuộc họp khẩn để đưa ra quyết định.

Theo tình hình diễn biến dịch ở các địa phương, đến chiều 29/1, có 4 trận đấu tại vòng 3 LS V-League đã bị hoãn: Than Quảng Ninh - TPHCM, Hải Phòng - Hà Nội, SHB Đà Nẵng - Hà Tĩnh và Viettel - Bình Dương.

Những khán đài sôi động ở V-League ở 2 vòng mở màn

Trong số các đội bóng này, Than Quảng Ninh nằm trong vùng dịch nên đã tự cách ly để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ. Đối thủ của đội bóng đất Mỏ là TPHCM rất may chưa di chuyển ra phía Bắc. Vì vậy Lee Nguyễn cùng các đồng đội tiếp tục tập luyện tại TPHCM trước khi nghỉ Tết sớm.

Ngày 29/1, CLB SHB Đà Nẵng cũng được thông báo về kết quả xét nghiệm Covid-19. Toàn đội đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức có chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả và đánh bại chủ nhà Than Quảng Ninh 1-0.

Với việc trận gặp Hà Tĩnh bị hoãn, đội bóng sông Hàn đã hoàn trả lại tiền vé cho CĐV đã mua vé vào sân. Do V-League tạm dừng từ vòng 4, nên lãnh đạo CLB SHB Đà Nẵng quyết định cho các cầu thủ trở về với gia đình.

Quang Hải và các đồng đội ở Hà Nội huỷ kế hoạch tới sân Lạch Tray

CLB Bình Dương sau khi được nhận thông báo hoãn trận gặp Viettel tại Hàng Đẫy, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng nhanh chóng trở về Bình Dương để tránh dịch.

CLB Hà Nội sau 2 trận chưa được điểm nào sẽ nhân cơ hội đợt nghỉ dịch này để củng cố lực lượng, rèn luyện lối chơi để sẵn sàng cho ngày trở lại. Hiện đội bóng thủ đô chưa có thông báo chính thức về việc cho các cầu thủ nghỉ Tết vào thời gian nào, vì thế Quang Hải cùng các đồng đội vẫn phải tập luyện bình thường.

Với 3 trận đấu còn lại là Thanh Hoá - Nam Định, Sài Gòn - SLNA, HAGL - Bình Định, hiện vẫn đang nghe ngóng tình hình dịch Covid-19. Hiện BTC sân Thanh Hoá quyết định không đón CĐV vào sân trong trận tiếp Nam Định, còn sân Thống Nhất và Pleiku nhiều khả năng cũng hạn chế số lượng CĐV.

Sau vòng 3 với ít nhất 4 trận đã phải hoãn, V-League 2021 tạm dừng từ vòng 4 để tập trung chống dịch. Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết VPF sẽ có thông báo về lịch thi đấu trở lại ngay khi được các cơ quan chức năng cho phép. VPF hy vọng V-League có thể lăn bóng trở lại vào đầu tháng 3.

LS V-League 1 2021 Vòng 2 # Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ 1 Hải Phòng FC 2 2 0 0 4 2 2 6 2 Bình Dương FC 2 2 0 0 3 1 2 6 3 SHB Đà Nẵng FC 2 2 0 0 2 0 2 6 4 Binh Dinh 2 1 1 0 2 1 1 4 5 Nam Định FC 2 1 0 1 5 3 2 3 6 Hồ Chí Minh City 2 1 0 1 2 1 1 3 7 Hoàng Anh Gia Lai 2 1 0 1 2 2 0 3 8 Than Quảng Ninh FC 2 1 0 1 2 2 0 3 9 Sài Gòn FC 2 1 0 1 1 1 0 3 10 Sông Lam Nghệ An 2 0 1 1 2 3 -1 1 11 Thanh Hóa 2 0 1 1 0 1 -1 1 12 Viettel FC 2 0 1 1 0 1 -1 1 13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2 0 0 2 1 4 -3 0 14 Hà Nội FC 2 0 0 2 1 5 -4 0

Video HAGL 2-1 SLNA:

Huy Phong