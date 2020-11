Viettel muốn đánh bại Than Quảng Ninh khi giấc mơ vô địch vẫy gọi, nhưng đó là nhiệm vụ không dễ dàng.

Việc Viettel đấu sớm với Than Quảng Ninh giúp Hà Nội FC và Sài Gòn được "quan hổ đấu". Nói cách khác, áp lực dồn lên thầy trò Trương Việt Hoàng nhiều hơn, dù hiện tại họ đang tạo khoảng cách 1 và 2 điểm so với cặp đấu muộn vào tối 4/11.

Trên lý thuyết cơ hội đăng quang với Than Quảng Ninh vẫn còn, nhưng ngoài việc đội bóng vùng mỏ phải đánh bại Viettel, họ còn phải đợi cặp Hà Nội vs Sài Gòn ghìm chân nhau bằng 1 trận hoà. Lúc ấy, ngôi vô địch là cơ hội cho... 4 đội bóng vì điểm so kè nhau 1-2 điểm, nhưng Than Quảng Ninh và Sài Gòn có chút lợi thế vì được đá trận cuối trên sân nhà.

Viettel gặp thử thách lớn mang tên Than Quảng Ninh

Nói vậy để thấy, Viettel khao khát lấy trọn 3 điểm trước Than Quảng Ninh đến cỡ nào. Nếu hoàn tất mục tiêu ấy, thầy trò Trương Việt Hoàng chiếm tiên cơ, 80% nắm trong tay ngôi vô địch. Bởi Viettel tạo ra khoảng cách 4 điểm với Sài Gòn FC (5 điểm với Hà Nội FC), tạo áp lực tâm lý khủng khiếp lên cặp đấu muộn.

Đồng thời, khi đấu vòng hạ màn, Viettel vừa có điểm số dằn túi (khoảng cách 1-3 điểm) vừa có tâm lý thoải làm khách trên sân Thống Nhất. Trường hợp chỉ hoà hoặc thua, Viettel tự quăng đi cơ hội bằng vàng trong chặng nước rút đến ngôi vô địch.

Viettel mất "bộ não" Khắc Ngọc đúng thời điểm then chốt nhất mùa bóng

Vấn đề cho đội bóng áo lính là đấu với Than Quảng Ninh, Viettel mất Hồ Khắc Ngọc vì chấn thương. Thiếu người chia bài, đương nhiên lối chơi của đồng chủ sân Hàng Đẫy ảnh hưởng lớn. Điều đó buộc Viettel buộc phải trông cậy vào hàng thủ chắc chắn, nhất là khoảnh khắc loé sáng từ Hoàng Đức hay Bruno.

Động lực chiến thắng hay lực lượng, Viettel đều nhỉnh hơn đội bóng đất Mỏ. Nhưng muốn hạ Than Quảng Ninh, học trò HLV Trương Việt Hoàng phải cởi bỏ được sức nặng ngàn cân từ cái đầu căng thẳng để tạo ra những đôi chân thanh thoát. Bằng không Viettel cực dễ bị phản đòn.

Xuân Trường và đồng đội đối mặt với kỷ lục buồn nếu tiếp tục thua Bình Dương

Hai trận còn lại, cặp Hà Tĩnh vs TPHCM đá thủ tục, trong khi HAGL gây tò mò với câu hỏi: thầy trò Nguyễn Văn Đàn- Dương Minh Ninh có... thua trận thứ 6 liên tiếp trên sân Gò Đậu hay không?

Lịch thi đấu V-League ngày 3/11:

17h, Bình Dương vs HAGL

18h, Hà Tĩnh vs TPHCM

19h15, Viettel vs Than Quảng Ninh

BXH nhóm A

Video Viettel 0-0 Hà Nội:

Huy Phong