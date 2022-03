Kết quả bóng đá hôm nay 30/3 - Cập nhật nhanh kết quả bóng đá Dubai Cup 2022, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, chung kết play-off khu vực châu Âu, khu vực Nam Mỹ, khu vực châu Phi và giao hữu quốc tế.

Kết quả chung kết play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu:

30/03 - 01:45: Bồ Đào Nha 2-0 Bắc Macedonia (On Football)

30/03 - 01:45: Ba Lan 2-0 Thụy Điển (On Sports+)

30/03 - 01:45: Xứ Wales - Ukraine/Scotland (hoãn)

Bruno Fernandes lập cú đúp, Bồ Đào Nha đoạt vé World Cup 2022

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á:

29/03 - 17:35: Nhật Bản 1-1 Việt Nam (Xem video)

29/03 - 18:30: Iran 2-0 Lebanon (FPT Play)

29/03 - 20:45: UAE 1-0 Hàn Quốc (FPT Play)

29/03 - 20:45: Syria 1-1 Iraq (FPT Play)

29/03 - 23:00: Oman 2-0 Trung Quốc (FPT Play)

30/03 - 01:00: Saudi Arabia 1-0 Úc (FPT Play)

Kết quả Dubai Cup 2022:

29/03 - 19h00: U23 Việt Nam 0-1 U23 Uzbekistan (Xem video)

29/03 - 19h00: U23 Trung Quốc 0-2 U23 UAE

29/03 - 20h00: U23 Thái Lan 1-2 U23 Iraq

29/03 - 23h00: U23 Nhật Bản 0-1 U23 Saudi Arabia

29/03 - 23h00: U23 Qatar 2-2 U23 Croatia

Kết quả vòng World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ:

30/03 - 06:30: Bolivia - Brazil

30/03 - 06:30: Peru - Paraguay

30/03 - 06:30: Venezuela - Colombia

30/03 - 06:30: Chile - Uruguay

30/03 - 06:30: Ecuador - Argentina

Kết quả vòng World Cup 2022 khu vực châu Phi:

30/03 - 00:00: Nigeria 1-1 Ghana

30/03 - 00:00: Senegal 1-0 Ai Cập (pen 3-1)

30/03 - 02:30: Algeria 1-2 Cameroon

30/03 - 02:30: Ma-rốc 0-0 Công Gô

30/03 - 02:30: Tunisia 4-1 Mali

Kết quả giao hữu quốc tế:

29/03 - 19:00: Singapore 2-0 Philippines

29/03 - 21:00: Croatia 2-1 Bulgaria (On Sports News)

29/03 - 23:00: Thụy Sỹ 1-1 Kosovo (On Sports+)

29/03 - 23:00: Đan Mạch 3-0 Serbia (On Sports News)

29/03 - 23:00: Phần Lan 0-2 Slovakia (ON)

30/03 - 00:30: Qatar 0-0 Slovenia

30/03 - 00:45: Israel 2-2 Romania

30/03 - 01:45: Bỉ 3-0 Burkina Faso (ON)

30/03 - 01:45: Anh 3-0 Bờ Biển Ngà (ON)

30/03 - 01:45: Hà Lan 1-1 Đức (On Sports News)

30/03 - 01:45: Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 Ý

30/03 - 01:45: Tây Ban Nha 5-0 Iceland (ON)

30/03 - 01:45: Bắc Ailen 0-1 Hungary (ON)

30/03 - 02:15: Pháp 5-0 Nam Phi (ON)

