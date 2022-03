Lịch thi đấu bóng đá U23 Dubai Cup 2022 - Cung cấp lịch thi đấu Giải U23 Dubai Cup 2022, có sự góp mặt của U23 Việt Nam, diễn ra từ ngày 23/3 và 30/3.

Giải U23 Dubai Cup 2022 được tổ chức tại UAE với sự tham dự của 10 đội tuyển diễn ra từ ngày 20-30/3.

Trong số 10 đội bóng, 9 đội tuyển hàng đầu châu Á như U23 Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Saudi Arabia, Uzbekistan, Iraq, Quatar, Thái Lan và chủ nhà UAE cùng một đội tuyển khách mời đến từ châu Âu là U23 Croatia.

U23 Việt Nam có cơ hội thử sức với những đội bóng mạnh

U23 Dubai Cup 2022 có 2 lượt đấu đầu tiên vào ngày 23/3 và 26/3, đây được tính là vòng 1. Sau vòng 1, BTC sẽ dựa theo xếp hạng các đội tham dự để phân chia cặp đấu ở vòng 2.

Tại giải này, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Iraq ở trận ra quân vào ngày 23/3, sau đó 3 ngày là màn so tài với U23 Trung Quốc, ở lượt trận thứ hai.

Ngoài ra, các cặp đấu đáng chú ý khác ở vòng 1 có thể kể đến như Croatia vs Nhật Bản, Qatar vs Nhật Bản, Qatar vs Thái Lan hay Croatia vs Thái Lan.

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Trung Quốc

Sau 2 lượt trận vòng 1, các đội xếp thứ tự lần lượt dựa trên số điểm, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng và điểm fair-play. Các cặp đấu ở vòng 2 sẽ được xác định dựa trên thứ hạng này. Đội thứ nhất gặp đội thứ 2, thứ 3 gặp thứ 4, thứ 5 gặp thứ 6, thứ 7 gặp thứ 8 và thứ 9 gặp thứ 10. Tất cả các trận đấu ở 2 vòng được diễn ra trên 3 SVĐ: The Sevens, Dubai Police, và Dubai.

Giải Dubai Cup 2022 là một phần trong kế hoạch chuẩn bị của U23 Việt Nam hướng tới SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai vào tháng 5/2022, và tiếp đó là tham dự VCK U23 châu Á 2022 được tổ chức tại Uzbekistan vào tháng 6/2022.

Highlights chung kết U23 Đông Nam Á 2022: U23 Việt Nam 1-0 U23 Thái Lan (nguồn: FPT Play)

browser not support iframe.

Thiên Bình