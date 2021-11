Kết quả vòng loại World Cup 2022 - Cập nhật kết quả vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhanh và chính xác nhất.

Kết quả Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - KV Châu Á Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 16/11 16/11 19:00 Việt Nam -:- Ả Rập Xê Út V3 B FPT Play, VTV6 16/11 19:00 Lebanon -:- UAE V3 A FPT Play 16/11 22:00 Iraq -:- Hàn Quốc V3 A FPT Play 16/11 22:00 Trung Quốc -:- Úc V3 B FPT Play 16/11 23:00 Oman -:- Nhật Bản V3 B FPT Play 16/11 23:00 Syria -:- Iran V3 A FPT Play

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu:

16/11 - 02:45: Bắc Ailen 0-0 Ý (Xem video)

16/11 - 02:45: Thụy Sỹ 4-0 Bulgaria

16/11 - 02:45: Áo 4-1 Moldova

16/11 - 02:45: Israel 3-2 Quần đảo Faroe

16/11 - 02:45: Scotland 2-0 Đan Mạch

16/11 - 02:45: Albania 1-0 Andorra

16/11 - 02:45: Ba Lan 1-2 Hungary

16/11 - 02:45: San Marino 0-10 Anh (Xem video)

17/11 - 02:45: Bosnia - Ukraine (On Sports New)

17/11 - 02:45: Phần Lan - Pháp (OnSports +)

17/11 - 02:45: CH Séc - Estonia (ON)

17/11 - 02:45: Wales - Bỉ (ON Football)

17/11 - 02:45: Gibraltar - Latvia (ON)

17/11 - 02:45: Montenegro - Thổ Nhĩ Kỳ (ON)

17/11 - 02:45: Hà Lan - Na Uy (OnSports)

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ:

17/11 - 03:00: Bolivia - Uruguay

17/11 - 06:00: Colombia - Paraguay

17/11 - 06:00: Venezuela - Peru

17/11 - 06:30: Argentina - Brazil

17/11 - 07:15: Chile - Ecuador

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực CONCACAF:

17/11 - 05:00: Jamaica - Mỹ

17/11 - 08:05: Costa Rica - Honduras

17/11 - 08:05: Panama - El Salvador

17/11 - 09:05: Canada - Mexico

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi:

16/11 - 20:00: Ai cập - Gabon

16/11 - 20:00: Libya - Angola

16/11 - 23:00: Algeria - Burkina Faso

17/11 - 02:00: Cameroon - Bờ Biển Ngà

17/11 - 02:00: Morocco - Guinea

15/11 - 20:00: Namibia 0-1 Togo

15/11 - 23:00: Guinea-Bissau 0-0 Sudan

