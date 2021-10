Lịch thi đấu vòng loại U23 Châu Á 2022 - Cập nhật lịch thi đấu bóng đá vòng loại U23 châu Á 2022 nhanh và chính xác.

Vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra từ ngày 22-02/11/2021 tại các quốc gia Qatar (Bảng A), Tajikistan (Bảng B), Bahrain (Bảng C), Uzbekistan (Bảng D), Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (Bảng E), Jordan (Bảng F), Tajikistan (Bảng G), Singapore (Bảng H), Kyrgyzstan (Bảng I), Mông Cổ (Bảng J), Nhật Bản (Bảng K).

Ở bảng G, Trung Quốc và Brunei xin rút nên chỉ còn 2 đội

Có tổng cộng 47 đội tuyển U23 của AFC, 42 đội đủ điều kiện để thi đấu vòng loại, riêng Pakistan đã bị FIFA cấm tham dự. Vì Uzbekistan là chủ nhà của vòng chung kết nên họ nghiễm nhiên có một suất ở VCK.

Tuy nhiên, Uzbekistan tham dự vòng loại với mục đích cọ xát, nhưng toàn bộ kết quả của họ sẽ không được xét đến khi xếp hạng cho bảng đấu của họ và cho việc xếp hạng các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

12 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền tham dự VCK vào năm sau.

Lịch thi đấu Vòng loại U23 châu Á 2022:

23/10 - 11h00: Campuchia vs HongKong

25/10:

10h00: Thái Lan vs Mông Cổ

14h00: Malaysia vs Lào

18h00: Iran vs Nepal

26/10

11h00: Nhật Bản vs Campuchia

19h00: Indonesia vs Australia

19h50: UAE vs Kyrgyzstan

27/10

15h00: Bangladesh vs Kuwait

18h00: Uzbekistan vs Saudi Arabia

17h00: Việt Nam vs Đài Loan

19h00: Hàn Quốc vs Philippines

19h00: Singapore vs Đông Timor

28/10

10h00: Mông Cổ vs Malaysia

11h00: Hongkong vs Nhật Bản

14h00: Lào vs Thái Lan

16h00: Iran vs Lebanon

16h00: Đông Timor vs Hàn Quốc

18h00: Lebanon vs Iran

19h00: Philippines vs Singapore

29/10

19h00: Australia vs Indonesia

30/10

15h00: Saudi Arabia vs Kuwait

18h00: Myanmar vs Đài Loan

17h00: Uzbekistan vs Bangladesh

31/10

10h00: Thái Lan vs Malaysia

14h00: Lào vs Mông Cổ

16h00: Hàn Quốc vs Singapore

19h00: Đông Timor vs Philippines

21h00: Iran vs Tajikistan

02/11

15h00: Saudi Arabia vs Bangladesh

17h00: Việt Nam vs Myanmar

18h00: Kuwait vs Uzbekistan

Thiên Bình