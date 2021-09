Lịch thi đấu World Cup Futsal 2021: Vietnamnet cập nhật lịch thi đấu giải FIFA futsal World Cup diễn ra từ ngày 12/9 đến 3/10 theo giờ Việt Nam.

Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021:

* 20h00, 12/9: Nga 9-0 Ai Cập (Bảng B, VTV6)

* 22h00, 12/9: Kazakhstan 6-1 Costa Rica (A, VTV6)

* 22h00, 12/9: Uzbekistan 4-5 Guatemala (B, VTV5)

* 00h00, 13/9: Litva 1-2 Venezuela (A, VTV6)

* 22h00, 13/9: Panama vs Séc (D, VTV5)

* 22h00, 13/9: Ma Rốc vs Solomon (C, VTV TNB)

* 00h00, 14/9: Việt Nam vs Brazil (D, VTV6)

* 00h00, 14/9: Thái Lan vs Bồ Đào Nha (C, VTV5)

* 22h00, 14/9: Serbia vs Iran (F, VTV5)

* 22h00, 14/9: Paraguay vs Tây Ban Nha (E, VTV6)

* 00h00, 15/9: Angola vs Nhật Bản (E, VTV5)

* 00h00, 15/9: Argentina vs Mỹ (F, VTV6)

* 22h00, 15/9: Costa Rica vs Venezuela (A, VTV6)

* 22h00, 15/9: Ai Cập vs Guatemala (B, VTV5)

* 00h00, 16/9: Litva vs Kazakhstan (A, VTV5)

* 00h00, 16/9: Uzbekistan vs Nga (B, VTV6)

* 22h00, 16/9: Solomon vs Bồ Đào Nha (C, VTV5)

* 22h00, 16/9: Panama vs Việt Nam (D, VTV6)

* 00h00, 17/9: Brazil vs CH Séc (D, VTV6)

* 00h00, 17/9: Thái Lan vs Ma-rốc (C, VTV5)

* 22h00, 17/9: Iran vs Mỹ (F, VTV5)

* 22h00, 17/9: Tây Ban Nha vs Nhật Bản (E, VTV6)

* 00h00, 18/9: Angola vs Paraguay (E, VTV5)

* 00h00, 18/9: Argentina vs Serbia (F, VTV6)

* 22h00, 18/9: Guatemala vs Nga (B, VTV6)

* 22h00, 18/9: Ai Cập vs Uzbekistan (B, VTV5)

* 00h00, 19/9: Venezuela vs Kazakhstan (A, VTV5)

* 00h00, 19/9: Costa Rica vs Litva (A, VTV6)

* 20h00, 19/9: Brazil vs Panama (D, VTV5)

* 20h00, 19/9: CH Séc vs Việt Nam (D, VTV6)

* 22h00, 19/9: Solomon vs Thái Lan (C, VTV5

* 22h00, 19/9: Bồ Đào Nha vs Ma-rốc (C, VTV6)

* 22h00, 20/9: Nhật Bản vs Paraguay (E, VTV6)

* 22h00, 20/9: Tây Ban Nha vs Angola (E, VTV5)

* 00h00, 21/9: Mỹ vs Serbia (F, VTV6)

* 00h00, 21/9: Iran vs Argentina (F, VTV5)



Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021 - Vòng 1/8

* 21h30, 22/9: Nhất B vs Hạng 3 A/C/D (1, VTV6)

* 00h00, 23/9: Nhì A vs Nhì C (2, VTV6)

* 21h30, 23/9: Nhất A vs Hạng 3 C/D/E (3, VTV6)

* 21h30, 23/9: Nhất F vs Nhì E (4, VTV5)

* 00h00, 24/9: Nhất D vs Hạng 3 B/E/F (5, VTV6)

* 21h30, 24/9: Nhì B vs Nhì F (6, VTV6)

* 00h00, 25/9: Nhất C vs Hạng 3 A/B/F (7, VTV6)

* 00h00, 25/9: Nhất E vs Nhì D (8, VTV5)



Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021 - Vòng tứ kết

* 20h00, 26/9: Thắng trận 2 vs Thắng trận 3 (TK1 - VTV6, VTV5)

* 22h30, 26/9: Thắng trận 1 vs Thắng trận 4 (TK2 - VTV6, VTV5)

* 21h30, 27/9: Thắng trận 7 vs Thắng trận 6 (TK3 - VTV6, VTV5)

Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021 - Vòng bán kết

* 00h00, 30/9: Thắng TK1vs Thắng TK2 (BK1 - VTV6, VTV5)

* 00h00, 1/10: Thắng TK3 vs Thắng TK4 (BK2 - VTV6, VTV5)



Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021 - Tranh hạng 3

* 22h00, 3/10: Thua BK1 vs Thua BK2 (VTV6, VTV5)



Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021 - Trận Chung kết

* 00h00, 4/10: Thắng BK1vs Thắng BK2 (VTV6, VTV5)

FIFA Futsal World Cup 2021 sẽ diễn ra từ ngày 12/9/2021-3/10/2021 tại Litva. Đây là kì Futsal World Cup lần thứ 9 trong lịch sử và là lần thứ hai một kì Futsal World Cup được tổ chức tại Châu Âu (sau Tây Ban Nha 1996).

ĐT Futsal Việt Nam quyết tâm tại FIFA Futsal World Cup 2021

Giải đấu năm nay được dự kiến tổ chức tại 3 nhà thi đấu ở Litva gồm: Siemens Arena (thành phố Vilnius), Žalgiris Arena (thành phố Kaunas) và Svyturys Arena (thành phố Klaipėda).

24 đội tuyển trong đó có ĐT Việt Nam chia làm 6 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra 12 đội nhất, nhì bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất tham dự vòng knock-out (1/8).

Toàn bộ 52 trận đấu của FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021 được VTV tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV5 và VTV6 cũng như ứng dụng VTVGo.

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu có sự góp mặt của ĐT futsal Việt Nam tại FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021.

Danh sách 24 đội dự FIFA Futsal World Cup 2021:

Châu Á: Iran, Uzbekistan, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam

Châu Âu: Lithuania (chủ nhà), Kazakhstan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Cộng hoà Czech, Serbia

Châu Phi: Angola, Ai Cập, Morocco

Bắc Mỹ: Costa Rica, Guatemala, Panama, Mỹ

Nam Mỹ: Argentina, Brazil, Paraguay, Venezuela

Châu Đại Dương: Solomon

Thiên Bình