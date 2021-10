Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam trong thời gian tập huấn tại UAE sẽ có hai trận đấu giao hữu với U22 Tajikistan (11/10) và U22 Kyrgyzstan (ngày 17/10) trên SVĐ The Sevens Dubai.

Cả 2 trận đấu này sẽ được VTVcab phát sóng trực tiếp trên kênh ON Sport và ON Sport TV, tất cả trận đấu dều diễn ra lúc 21 giờ Việt Nam trên sân The Sevens Dubai.