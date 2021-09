Lượt trận cuối hai bảng E và F kết thúc, đã xác định đầy đủ 16 đội bóng góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup Futsal 2021.

Xem highlights Iran 1-2 Argentina:

Tại bảng E, Tây Ban Nha có chiến thắng dễ dàng với tỷ số 4-1 trước Angola. Những cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển số 1 trên bảng xếp hạng FIFA gồm Fernández (4', 25', 27') và Ortiz (20').

Kết quả này đưa đại diện của châu Âu tiến vào vòng 1/8 với 3 trận toàn thắng.

Tây Ban Nha là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch

Trong khi đó, dù có bàn thắng trước do công của Shimizu nhưng Nhật Bản đã để thua ngược 1-2 trước Paraguay, qua đó chỉ giành quyền đi tiếp với tư cách là một trong bốn đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Ở bảng F, trận đấu giữa Iran và Argentina thay vì được chứng kiến màn đôi công thì cả hai đội đều không muốn thắng để nhất bảng. Bởi nhất bảng này sẽ chạm trán nhì bảng E, đó là Paraguay - đội tuyển xếp hạng 10 thế giới. Trong khi nhì bảng chỉ phải gặp Uzbekistan, hạng 25.

Xếp hạng các đội ba

Dù vậy, chiến thắng 2-1 đã thuộc về Argentina - đội đang xếp hạng 3 thế giới. Iran đi tiếp với ngôi nhì bảng, còn Serbia cũng góp mặt ở vòng knock-out với tư cách là một trong bốn đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, sau khi đè bẹp Mỹ với tỷ số 7-0.

Với việc Nhật Bản và đặc biệt là Việt Nam vượt qua vòng bảng thì thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã giúp cho nền futsal châu Á lần đầu tiên có 5 đại diện góp mặt ở vòng knock-out FIFA Futsal World Cup.

Phân nhánh đấu vòng knock-out FIFA Futsal World Cup 2021

Theo phân nhánh của FIFA Futsal World Cup 2021, các cặp đấu ở vòng 1/8 gồm: Việt Nam vs Nga, Venezuela vs Ma-rốc, Brazil vs Nhật Bản, Argentina vs Paraguay, Tây Ban Nha vs CH Séc, Bồ Đào Nha vs Serbia, Uzbekistan vs Iran và Kazakhstan vs Thái Lan.

Vòng đấu loại trực tiếp FIFA Futsal World Cup 2021 bắt đầu vào lúc 21h30 ngày mai (22/9), với cặp đấu giữa ĐT Việt Nam và Nga - đội tuyển đang xếp hạng 4 thế giới.

Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021- Vòng 1/8

* 21h30, 22/9: Nga vs Việt Nam (1, VTV6)

* 00h00, 23/9: Venezuela vs Ma-rốc (2, VTV6)

* 21h30, 23/9: Kazakhstan vs Thái Lan (3, VTV6)

* 21h30, 23/9: Argentina vs Paraguay (4, VTV5)

* 00h00, 24/9: Brazil vs Nhật Bản (5, VTV6)

* 21h30, 24/9: Uzbekistan vs Iran (6, VTV6)

* 00h00, 25/9: Bồ Đào Nha vs Serbia (7, VTV6)

* 00h00, 25/9: Tây Ban Nha vs CH Séc (8, VTV5)

Danh sách các đội giành vé vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021:



Bảng A: Kazakhstan, Venezuela

Bảng B: Nga, Uzbekistan

Bảng C: Bồ Đào Nha, Ma-rốc, Thái Lan

Bảng D: Brazil, CH Séc, Việt Nam

Bảng E: Tây Ban Nha, Paraguay, Nhật Bản

Bảng F: Argentina, Iran, Serbia

Xem highlights tutsal Việt Nam 1-1 tutsal CH Séc (nguồn: VTV)

Thiên Bình