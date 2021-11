Cập nhật kênh sóng phát và link xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Myanmar, ở trận quyết định vòng loại U23 châu Á 2022.

Trận đấu quyết định ngôi nhất bảng I Vòng loại U23 châu Á 2022 giữa U23 Việt Nam vs U23 Myanmar diễn ra vào lúc 17h00 ngày 2/11 (giờ Việt Nam).

Người hâm mộ theo dõi trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Myanmar trên các kênh VTV5, VTV6. Bên cạnh đó, độc giả có thể xem trên kênh Youtube Next Sports, ON Football hoặc ứng dụng On Sports.

U23 Việt Nam quyết tâm giành vé dự VCK U23 châu Á 2022

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Myanmar, bắt đầu từ lúc 16h30 cùng ngày.

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Myanmar được cập nhật trước trận đấu 30 phút.

Vòng loại U23 châu Á 2022 có 11 bảng. 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ giành vé đi tiếp. Sau lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam với U23 Myanmar đều có cùng 3 điểm và hiệu số +1. Ở cuộc so tài trực tiếp, nếu 2 đội hòa nhau thì sẽ phải bước loạt loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

Trong quá khứ U23 Việt Nam đã nhiều lần đối đầu với U23 Myanmar và đội bóng này gây rất nhiều khó khăn cho chúng ta. Tuy nhiên, ở lần so tài gần nhất tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ), U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỉ số 2-0 trước đối thủ.

Đội hình dự kiến của U23 Việt Nam: Văn Toản, Quang Vinh, Việt Anh, Thanh Bình, Văn Xuân, Hữu Thắng, Hai Long, Xuân Tú, Văn Đô, Xuân Quyết, Văn Đạt.

Xếp hạng bảng I

Xếp hạng các đội đứng nhì bảng

Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Đài Loan (Trung Quốc) (nguồn: Next Sports, VTV)

Q.C