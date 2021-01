Canifa thổi làn gió xuân vào BST dành cho cả gia đình, vừa thu hút mọi ánh nhìn nhờ thiết kế bắt mắt và cực “tông xuyệt tông”, vừa gìn giữ truyền thống mặc đẹp đón Tết lâu đời của người Việt.

Tết là mặc đẹp...

Tết trong tâm tưởng người Việt dù không còn là “đói quanh năm, no ba ngày Tết” nhưng vẫn luôn phải đủ đầy từ mâm ngũ quả, bàn thức ăn, cho đến sắm sửa trang phục mới. Bởi theo thông lệ, ngày Tết - ngày khởi đầu của một năm mới có ấm no, có sung túc thì cả năm mới trọn vẹn, đủ đầy. Có lẽ trong những câu chuyện bố mẹ kể con nghe về ngày Tết cổ truyền của Việt Nam không thể thiếu được hoa đào, hoa mai, bánh chưng xanh, thịt mỡ dưa hành,câu đối đỏ, những câu chúc nhau 1 năm mới an lành… và cả việc xúng xính trong trang phục mới đi du Xuân hay chúc Tết ông bà, họ hàng.

Có những nếp sống, thói quen không hề đổi thay mà chỉ cải biến để đa dạng, phù hợp với nhịp sống hiện đại hơn. Điển hình như trang phục ngày Tết, từ xa xưa người Việt đã quan niệm, năm mới diện đồ mới, mặc đồ mới không chỉ đẹp, không chỉ thể hiện sự ấm no, đủ đầy mà còn thu hút tài lộc, rũ bỏ những điều không may mắn của năm cũ.

Tết không chỉ là dịp cháu con đoàn viên bên bố mẹ, ông bà mà còn là thời điểm gia đình quây quần, tụ họp, thoải mái “sống ảo” nhờ những tạo hình gắn kết hay những thiết kế hợp thời trang trong những khung hình tập thể. Để sở hữu những bức ảnh nhìn thôi đã thấy rạo rực không khí Xuân sang Tết về, thì những sắc màu rực rỡ trong BST Mặc đẹp đón Tết của Canifa hẳn là những items không thể thiếu trong tủ đồ của mỗi gia đình.

Mặc đẹp đón Tết cùng Canifa

Sự thống nhất về màu sắc thể hiện tiếng nói chung trong phong cách thời trang, không chỉ ngầm đưa ra thông điệp “chúng ta là một gia đình” mà còn tạo nên sự gắn kết, niềm vui, sự mới lạ cho tất cả các thành viên.

Theo quan niệm của người Á Đông, màu đỏ vốn là biểu tượng của sự may mắn. Mỗi dịp Tết đến Xuân sang thấy màu đỏ là thấy tài lộc, vượng khí đủ đầy. Bên cạnh đó, các sắc màu rực rỡ như xanh, nâu, vàng, trắng... cũng chưa bao giờ vắng mặt.

Mùa Xuân - mùa lễ hội, không thể thiếu những họa tiết bắt mắt. Trang phục họa tiết là lời giải giúp người mặc trẻ trung, mới lạ và tràn đầy năng lượng. Hơn thế nữa khi cả gia đình cùng khoác lên mình tấm áo sắc màu họa tiết sẽ tạo nên 1 bức tranh xuân hài hòa, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Không chỉ mang đến BST đa dạng từ váy, áo cho phái đẹp, Canifa cũng khéo léo đưa màu sắc bắt mắt nhưng không kém phần nam tính vào các trang phục của đấng mày râu để luôn “tông xuyệc tông” từ màu sắc, tạo hình với các thành viên khác trong gia đình.

Một sản phẩm được đánh giá sẽ đốn tim phái đẹp trong mùa Tết Tân Sửu năm nay chính là những chiếc áo dài len cực độc lạ của Canifa, mỗi chiếc áo dài là tổng hòa của truyền thống và hiện đại, nét chấm phá độc đáo về chất liệu được đưa vào thời trang. Tinh thần của mỗi chiếc áo dài được xem như nghệ thuật và thời trang hòa quyện, giúp người mặc trẻ trung, tươi mới nhưng cũng không kém phần tao nhã khi xuống phố chơi Xuân.

Website: https://canifa.com?utm_source=zing

https://canifa.com?utm_source=vietnamnet Hotline: 1800 6061

Doãn Phong