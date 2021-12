“Tự tin có thể chưa bắt đầu từ vẻ ngoài, về năng lực, kiến thức xã hội nhưng bạn nhất định cần phải tin vào quyết tâm của mình”, chị Nguyễn Thị Kiều Trang nhấn mạnh về bí quyết khởi nghiệp của mình.

Câu chuyện khởi nghiệp từ tay trắng

Chị Nguyễn Thị Kiều Trang (Gia Trang) hiện đang là Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Ứng dụng công nghệ cao về Y - Dược học, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP tập đoàn IRMEPHA Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Đại Phước Homes.

Không nhiều người biết về câu chuyện khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng của Gia Trang.

10 năm trước, thời điểm còn quá khó khăn để kinh doanh, Gia Trang đã bắt đầu khởi nghiệp bằng việc tự nhập hàng để bán lẻ kiếm lời. Số tiền kiếm được chẳng đáng là bao, nhiều lúc còn không đủ vốn lấy thêm hàng nhưng cô gái trẻ ngày nào chưa bao giờ bỏ cuộc. Số tiền tiết kiệm được, Gia Trang sẽ đem nó “tái đầu tư”, nhưng là đầu tư trí tuệ. Gia Trang học hỏi bằng mọi cách, chị biết mình cần phải nhanh chóng thu nạp được càng nhiều kiến thức kinh doanh càng tốt.

Mạnh mẽ vượt thử thách

Những năm 2015 - 2016 là thời gian Gia Trang vật lộn trên thương trường. Tự mình mày mò kinh doanh, tự lực xoay sở qua sóng gió. Đã có lúc, Gia Trang tưởng rằng công việc của mình có thể đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên chị không ngừng trau dồi và tìm cách vượt qua khó khăn. Hết kinh doanh mảng thời trang, mỹ phẩm rồi lại qua dược phẩm… nối dài là những vất vả không ai thấu.

Gia Trang nổi tiếng là người “lì đòn” sau những va vấp và khó khăn trong kinh doanh

“Trái ngọt” cho sự nỗ lực

Gia Trang có thể coi là một trong những hình mẫu người phụ nữ thành công thời hiện đại với đầy đủ những tự tin, tự lập, tự chủ và tự do sống cuộc đời mà mình mong muốn. Ban đầu Gia Trang thành lập công ty phân phối dược phẩm. Sau đó, bằng số vốn từ công việc kinh doanh dược phẩm, chị tiếp tục “lấn sân” kinh doanh bất động sản và trở thành nữ Chủ tịch của Công ty Cổ phần đầu tư Đại Phước Homes.

Nói về những thành công của mình, Gia Trang không ngại chia sẻ với các doanh nghiệp hoặc với các bạn trẻ đang khởi nghiệp khác.

Gia Trang tự tin chia sẻ bí quyết thành công

“Khi bắt đầu bất cứ một điều gì, bạn cần tự tin trước đã. Tự tin có thể chưa bắt đầu từ vẻ ngoài, về năng lực, kiến thức xã hội nhưng bạn nhất định cần phải tin vào quyết tâm của mình. Là phụ nữ hay đàn ông, quan trọng nhất là dám nghĩ, dám mơ ước lớn và bắt tay ngay vào thực hiện ước mơ đó. Bởi suy cho cùng, thứ mà chúng ta vẫn mong muốn chính là điều tốt đẹp nhất cho chính cuộc sống của chúng ta”, Gia Trang nhấn mạnh.

Sự tự tin là điều đầu tiên cần có trên hành trình của mỗi người - CEO Gia Trang

Chị Gia Trang đồng thời cho biết, chỉ khi bạn thực sự tự tin thì bạn mới có thể dám tự cho mình cơ hội để lập nghiệp, tự bạn có thể làm và gánh vác mọi thứ trong cuộc sống. Mặc dù là phụ nữ nhưng Gia Trang chưa bao giờ có suy nghĩ phải phụ thuộc vào chồng hay gia đình mà theo chị, phụ nữ thời đại mới là phải luôn chủ động, tự lập vào những gì mình có thể làm được. Rất nhiều người phụ nữ đã tự tạo công việc riêng cho mình, bước ra đời tràn đầy kiêu hãnh. Đó chính là bản lĩnh.

“Trong 10 năm kinh doanh, tôi đã nhận ra đâu là điều mình mong muốn và chắc hẳn nhiều chị em cũng như tôi, muốn sống một cuộc đời tự chủ. Tôi đã dấn thân vào công việc kinh doanh và tôi đã thực sự làm chủ cuộc sống của mình. Tôi có thể tự chủ được thu nhập, làm chủ được thời gian và quản lý quỹ thời gian đáng ra luôn ngang bằng với người khác đó, thì tôi thấy tôi luôn có nhiều thời gian đáng sống. Vì tôi tự chủ và tự do. Đây cũng là cái đích cuối cùng mà một nữ doanh nhân như tôi hướng đến. Đó là sống cuộc đời tự do, tự do tài chính, làm chủ thu nhập, chi tiêu những món đồ yêu thích mà không cần dò xét ánh mắt của ai. Nếu làm như tôi, bạn có thể tự do thời gian ở bên gia đình hay công việc tuỳ vào sắp xếp của mình. Và dĩ nhiên, sống một cuộc đời mà mình mong muốn”, nữ CEO bày tỏ.

Hãy luôn sống có mục tiêu, quyết tâm và tập trung vào mục tiêu của mình dù bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn sẽ sớm thành công thôi - Ceo Gia Trang

