Những người sở hữu chiều cao lý tưởng thường sẽ tự tin hơn về ngoại hình, có nhiều cơ hội phát triển trong công việc, cuộc sống. Vì thế các bậc phụ huynh hiện đại luôn quan tâm để con phát triển chiều cao tối ưu.

Làm gì để con cao lớn?

Theo kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc 2019- 2020 do Viện Dinh dưỡng quốc gia (Bộ Y tế) công bố, nam thanh niên người Việt có chiều cao trung bình là 168,1cm, tăng 3,7cm so với năm 2010, chiều cao của nhóm nữ thanh niên đạt 156,2 cm, tăng 1,4cm so với năm 2010. Tuy đã cao hơn nhưng chiều cao trung bình nam nữ thanh niên người Việt vẫn còn thua Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Để thế hệ tương lai Việt tạo nên sự bứt phá về chiều cao và thể trạng, chúng ta cần chăm sóc trẻ đúng cách trong “giai đoạn vàng”. Muốn chiều cao của trẻ tăng liên tục theo chuẩn khoa học, trẻ cần được cung cấp đầy đủ nguồn dinh dưỡng thiết yếu mỗi ngày, kèm theo đó là ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên.

Theo các chuyên gia, dinh dưỡng là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến chiều cao, tuy nhiên trong chế độ ăn hàng ngày nhiều bậc phụ huynh lại không cung cấp đủ các dưỡng chất cho trẻ. Để khắc phục vấn đề này, nhiều phụ huynh cho trẻ sử dụng sản phẩm hỗ trợ tăng chiều cao. Trong đó nổi bật là thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Great Height, Dream Height được phát triển từ công trình nghiên cứu của Đại tá, TS.BS. Phạm Hòa Lan.

Thầy thuốc ưu tú Phạm Hoà Lan có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu thuốc, đặc biệt có nhiều thế mạnh trong lĩnh vực Đông y, cả sự nghiệp của BS. Lan luôn tâm huyết với từng công trình nghiên cứu với mong muốn giúp người Việt đạt được chiều cao mơ ước.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành dược, Thầy thuốc ưu tú Phạm Hoà Lan đã phát triển dòng TPBVSK Great Height hỗ trợ phát triển chiều cao, hỗ trợ cải thiện tình trạng còi xương ở trẻ

TPBVSK Great Height dạng viên nang và Dream Height dạng siro dành cho trẻ nhỏ chưa uống được viên nang là một trong số ít sản phẩm có chứa các thành phần Aquamin F, Vitamin D3, Vitamin K2, Vitamin B2, Collagen, Kẽm... và một số dưỡng chất khác. Trong đó, Aquamin F được biết đến là một trong những nguồn giàu canxi thực vật nhất từ tự nhiên; Vitamin D3 giúp tăng khả năng hấp thu canxi; Vitamin K2 giúp bổ sung canxi vào đúng đích xương...

TPBVSK Great Height dành cho đối tượng thanh thiếu niên trở lên. TPBVSK Dream Height chuyên dành cho trẻ nhỏ từ 2 tuổi trở lên, được bổ sung thêm chiết suất hồng sâm giúp bổ sung canxi và kích thích não hoạt động. Hồng sâm còn được biết đến với công dụng giúp điều chỉnh sự trao đổi chất và chống mệt mỏi...

Mong muốn cải thiện chiều cao cho trẻ Việt

Với mong muốn cải thiện chiều cao cho trẻ em Việt Nam, Đại tá Thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan đã nghiên cứu bài thuốc thảo dược giúp cải thiện chiều cao cho trẻ và luôn trăn trở nghĩ cách mở rộng hình thức để công trình y học này đến được với nhiều người.

Thầy thuốc ưu tú. Phạm Hòa Lan đã hợp tác với Công ty Cổ phần Bigfa cho ra đời TPBVSK theo quy trình, dây chuyền sản xuất hiện đại tại nhà máy đạt tiêu chuẩn châu Âu GMP Bigfa.

Thầy thuốc ưu tú Lan bộc bạch: “Mong muốn của tôi khi đưa Great Height đến tay người tiêu dùng phải là sản phẩm tốt nhất, chuẩn nhất để các ông bố, bà mẹ hoàn toàn yên tâm cho con em mình sử dụng. Sản phẩm hỗ trợ bổ sung canxi, vitamin D3, vitamin K2 cho cơ thể, hỗ trợ cải thiện chiều cao với mong muốn nâng cao tầm vóc của người Việt”.

Cho con sử dụng Great Height, diễn viên Mạnh Trường chia sẻ: “Khi sử dụng sản phẩm này, Trường thấy rất yên tâm vì sản phẩm được cấp phép đầy đủ bởi Cục An toàn thực phẩm của Bộ y tế, được sản xuất dưới dây chuyền của nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP FDA của Hoa Kỳ. Great Height có các dưỡng chất cần thiết để hỗ trợ tăng chiều cao và giúp phát triển xương cho các bé. Cùng với ăn uống, vận động, sau 3 tháng sử dụng, bé Chip đã cao thêm được 3cm và cao gần bằng mẹ rồi. Trường rất vui vì hiện tại có những sản phẩm tốt như vậy.”

Gia đình diễn viên Mạnh Trường an tâm khi lựa chọn sử dụng Great Height cho các con

Một khách hàng khác, chị Thanh Minh chia sẻ sau khi cho con sử dụng sản phẩm: “Tôi thực sự hài lòng về Great Height, sản phẩm hỗ trợ cháu cao lớn hơn.”

