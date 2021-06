Tiệm vàng Kim Yến Én là địa chỉ mua bán trang sức quen thuộc, được nhiều khách hàng yêu thích tại An Giang.

Tiệm vàng Kim Yến Én sang trọng bậc nhất tại An Giang

Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về vàng bạc, trang sức của người dân cũng tăng cao. Thị trường kim hoàn Việt Nam trong 10 năm trở lại đây phát triển sôi động với nhiều thương hiệu mới ra đời và dần khẳng định được vị thế trên thương trường. Trong đó, tiệm vàng Kim Yến Én tại Châu Đốc, An Giang là một trong những điểm sáng của ngành kinh doanh kim hoàn tại các tỉnh thành miền Tây.

Tiệm vàng Kim Yến Én tại An Giang do anh Lý Kim Dũng (sinh năm 1970) làm chủ. Sinh ra tại gia đình có truyền thống kinh doanh kim hoàn, cùng tình yêu với trang sức, anh Lý Kim Dũng đã từng bước xây dựng Tiệm vàng Kim Yến Én trở thành một trong những điểm đến được yêu thích ở An Giang.

Theo anh Lý Kim Dũng: “Nhờ nhanh nhạy nắm bắt xu hướng, đáp ứng nhu cầu khách hàng, Tiệm vàng Kim Yến Én vẫn tăng trưởng trong bối cảnh dịch bệnh". Dưới đây là bí quyết giúp anh cùng cửa hàng giữ chân và gia tăng khách hàng.

Cá nhân hóa sản phẩm trang sức

Theo anh Dũng, với thiết kế, chế tác nhẫn cưới, nhẫn cặp theo ý tưởng của khách hàng, các thiết kế của Tiệm vàng Kim Yến Én đều được đo lường và tính chính xác thông số, được thử nghiệm trên nhiều kiểu tay trước khi ra mắt, đảm bảo đem lại cho người đeo cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Ngoài ra, Tiệm vàng Kim Yến Én còn cung cấp dịch vụ chỉnh sửa kích cỡ theo yêu cầu của từng khách hàng với mong muốn khách hàng có thể cảm thấy thoải mái nhất khi sử dụng sản phẩm.

Mẫu mã trang sức đa dạng, phù hợp với xu hướng phát triển hiện đại

Bên cạnh đó, bằng kỹ thuật gia truyền được truyền qua nhiều thế hệ, các sản phẩm vàng bạc trang sức được cung cấp bởi Tiệm vàng Kim Yến Én có những bí quyết để trang sức luôn bền bỉ theo thời gian.

Đa dạng hóa sản phẩm

Cá nhân hóa mỗi sản phẩm đến tay khách hàng là 1yếu tố tạo nên sức hút của Tiệm vàng Kim Yến Én

Với việc cập nhật các xu hướng, thị hiếu mới của khách hàng , Tiệm vàng Kim Yến Én liên tục cung cấp các sản phẩm với mẫu mã đa dạng, nhiều chủng loại và kiểu dáng độc đáo, thỏa mãn tất cả nhu cầu về mẫu và sở thích, cá tính riêng từng khách hàng.

Luôn nghiên cứu, sáng tạo và đổi mới

Kế thừa truyền thống kinh doanh Kim Hoàn, Tiệm vàng Kim Yến Én của anh Lý Kim Dũng tiếp tục phát triển và tập trung nghiên cứu, sáng tạo sản phẩm trang sức. Các sản phẩm của Tiệm vàng Kim Yến Én gây ấn tượng bởi kiểu dáng thiết kế tinh xảo, đầy tính nghệ thuật, chất liệu cùng màu sắc hợp thời trang.

Cung cấp dịch vụ mua sắm online

Với việc áp dụng phương thức kinh doanh “số hóa”, Tiệm vàng Kim Yến Én cũng đồng thời cung cấp đến khách hàng dịch vụ vận chuyển sản phẩm đến tận tay và cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm. Giờ đây, khách hàng chỉ cần ngồi nhà, lựa chọn loại trang sức yêu thích và yêu cầu dịch vụ vận chuyển, sẽ nhanh chóng sở hữu những mẫu sản phẩm yêu thích một cách thuận lợi nhất.

Tiệm vàng Kim Yến Én đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu

Tối ưu quyền lợi khách hàng

Tiệm vàng Kim Yến Én thường xuyên tổ chức các hoạt động khuyến mãi tri ân đến khách hàng nhằm giúp khách hàng sở hữu những món trang sức với mức giá tốt nhất.

Tiệm vàng Kim Yến Én Địa chỉ: Số 57, Đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Doãn Phong