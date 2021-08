Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã đồng ý hỗ trợ cho khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên y tế chi viện cho miền Nam chống dịch Covid-19 với mức 2 triệu đồng/người.

Nhằm chia sẻ với lực lượng cán bộ, y bác sĩ được tăng cường vào các tỉnh miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã đồng ý với đề xuất trích từ nguồn tích lũy Công đoàn ngành y tế khoảng 20 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ.

Theo đó, với khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên y tế chi viện cho miền Nam chống dịch, sẽ áp dụng mức hỗ trợ 2 triệu đồng/người.

Ngoài ra, Công đoàn y tế đang làm 10.000 thẻ bảo hiểm cho cán bộ y tế tham gia chống dịch để hỗ trợ nhân viên y tế trong trường hợp tham gia chống dịch bị nhiễm Covid-19, hoặc bị tử vong… Mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/người, trường hợp nhân viên y tế tham gia chống dịch phải nằm viện được hỗ trợ thêm 150.000 người mỗi ngày.

Trao đổi với VietNamNet, ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Công đoàn y tế Việt Nam đã có văn bản đề nghị Tổng liên đoàn Lao động đề xuất Chính phủ, Nhà nước và các bộ ngành liên quan sớm ban hành chế độ chính sách để cán bộ y tế trong khi thực thi nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 chẳng may bị tử vong được phong danh hiệu liệt sĩ và gia đình được hưởng chế độ liên quan.

“Đề xuất đã được Tổng liên đoàn chuyển cho các ban nghiên cứu. Về ý nghĩa nhân văn thì đây là đề xuất thiết thực, nhưng về quy định pháp luật Tổng liên đoàn sẽ bàn và có đề xuất kiến nghị”, ông Phan Văn Anh cho biết.

Đại diện Công đoàn y tế Việt Nam thông tin thêm, đây là đề xuất từ xuất phát từ thực tiễn khi cả nước hiện đã có hơn 2.300 cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch bị nhiễm Covid-19.

Cũng như quân đội và công an, đội ngũ cán bộ y tế tham gia chống dịch cũng rất vất vã. Do vậy, khi chẳng may họ tử vong thì cũng cần được công nhận liệt sĩ.

Trước đó, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định hỗ trợ 1 triệu đồng/người cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam để cải thiện bữa ăn, góp phần đảm bảo sức khỏe.

