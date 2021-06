Hơn 1.000 người cùng tham gia tổ chức cưỡng chế 159 công trình vi phạm tại 9,2ha có nguồn gốc đất quốc phòng ở quận Hải An, TP Hải Phòng.

Từ 5h sáng nay (21/6), lực lượng chức năng quận Hải An” đã có mặt để chuẩn bị cho việc cưỡng chế 159 công trình xây dựng trái pháp luật.

Giải phóng 9,2ha đất côn đồ "nhảy dù" lấn chiếm làm khu tái định cư

Chủ tịch UBND quận Hải An Nguyễn Công Hân xác nhận với PV VietNamNet, đây là cuộc cưỡng chế lớn nhất, phức tạp nhất.

Theo đó, 159 công trình xây dựng trên đất có nguồn gốc quốc phòng sẽ bị cưỡng chế dỡ bỏ. Những chủ công trình này bị cho là lưu trú bất hợp pháp, họ sẽ bị yêu cầu ra khỏi khu đất.

Hiện trạng vi phạm tại khu đất 9,2ha

“Để đảm bảo cho công tác cưỡng chế diễn ra an toàn, nhanh gọn và đúng quy định pháp luật, nhiều đơn vị của TP Hải Phòng cùng các lực lượng nghiệp vụ của quận Hải An đã huy động tối đa quân số để tham gia cưỡng chế. Cơ quan công an đã lên 1 kịch bản chi tiết, đồng bộ về an ninh, cũng như các tình huống manh động, chống đối nếu xảy ra trong quá trình cưỡng chế.

Chúng tôi vẫn tổ chức vận động, kêu gọi người dân vi phạm tự tháo dỡ, di dời đến giây phút cuối cùng. Nếu ai không chấp hành sẽ buộc phải thực hiện cưỡng chế dứt điểm theo quy định pháp luật”, ông Hân cho biết.

Cơ quan chức năng xuyên đêm chuẩn bị công tác cưỡng chế

Khu đất này nằm trong tổng thể 14,2ha có nguồn gốc là đất quốc phòng do Quân chủng Phòng không - Không quân quản lý, sử dụng vào mục đích tăng gia, sản xuất.

Ngày 12/8/2014, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam có quyết định số 1410/QĐ-TM giao khu đất cho Tổng Công ty 319 thuộc Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng.

Quây tôn toàn bộ khu đất

Sau cưỡng chế, cơ quan chức năng sẽ bảo vệ nghiêm để chống tái chiếm

Trong quá trình Tổng Công ty 319 thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng khu đất để phục vụ công tác lập dự án đầu tư, một số lãnh đạo, cán bộ thuộc Sư đoàn 363 cùng cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT và lãnh đạo UBND phường Thành Tô tự ý lập hồ sơ 5 ha đất phân thành từng lô nhỏ để bán.

Máy xúc được điều đến hiện trường

Họ đã bị cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng ra quyết định khởi tố. Toà án Quân sự Quân khu 3 đã đưa vụ án ra xét xử.

Diện tích 9,2ha còn lại, quân đội không sử dụng được do bị nhiều đối tượng xã hội tổ chức san lấp, lấn chiếm trái phép, xây dựng nhà ở, công trình trái phép để lừa bán cho nhiều người.

Ngày 29/6/2018, Bộ Quốc phòng bàn giao diện tích khu đất 14,2ha nói trên cho Hải Phòng quản lý, sử dụng.

Khu đất này sẽ trở thành khu tái định cư phục vụ cho sự phát triển trên địa bàn

Nhiều công trình nhà ở kiên cố không chịu tháo dỡ

Nhiều ngày trước đó có một số người đã rời đi, bỏ lại công trình

Ngày 22/7/2020 HĐND TP Hải Phòng đã quyết định chủ trương đầu tư xây dựng khu tái định cư tại khu đất 9,2ha để bố trí tái định cư cho các dự án trên địa bàn.

Lắp hệ thống camera, huy động hơn nghìn người để cưỡng chế

Chủ tịch UBND quận Hải An cho hay, nhiều ngày trước buổi cưỡng chế, công tác tổ chức, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại khu đất 9,2ha đã được chuẩn bị.

Lắp 36 camera an ninh để giám sát toàn bộ cuộc cưỡng chế

Tất cả 159 trường hợp bị cưỡng chế sẽ không được bồi thường, không được hỗ trợ về đất, tài sản trên đất, không được xem xét giải quyết giao đất hay bố trí chỗ ở.



Quận Hải An đã tổ chức quây tôn và lắp đặt 36 camera giám sát. Các tiểu ban tuyên truyền - vận động, cưỡng chế - phá dỡ, an ninh - trật tự, hồ sơ, hậu cần... đã chuẩn bị đầy chi tiết để đảm bảo đợt cưỡng chế thành công, an toàn.

Mọi kịch bản đã được tập duyệt kỹ

Theo kế hoạch, đúng 7h ngày 21/6, các lực lượng cưỡng chế tiến hành đọc quyết định đối với từng trường hợp cụ thể và bắt đầu phá dỡ các công trình trái phép.

Một lãnh đạo TP Hải Phòng cho biết, để cuộc cưỡng chế thành công diễn ra đúng 1 lần, địa phương đã phải huy động hơn 1.000 người tham gia làm nhiệm vụ.

Chính quyền vận động nhân dân tự tháo dỡ trước khi bị cưỡng chế

Tính đến 19h tối qua, đã có hơn 30 hộ dân vi phạm tự nguyện di dời đồ đạc và tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Nghìn người tham gia cưỡng chế, nhiều đối tượng vi phạm vẫn "lì lợm" đến phút cuối

Nguyễn Thu Hằng