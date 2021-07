Thông tin được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đưa ra tại Hội nghị sơ kết 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn thành phố.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu, thời gian qua đã tiếp nhận 1.629 tin nhắn phản ảnh của người dân liên quan đến tình hình dịch trên địa bàn thành phố.

Với các phản ánh đó, có 13% thông tin là không đúng sự thật, số còn lại thông tin không đến mức như người dân phản ánh và các cơ quan hữu quan cũng đã giải quyết 85% những phản ánh của người dân.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn 295 tin nhắn đang tiếp tục được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP theo dõi, xử lý.

“Bên cạnh đó, về vắc xin, thành phố đã vận động được 2.286 tỷ với 105 đơn vị ủng hộ. Tiền mặt nhận vào là 287 tỷ và 2 đơn vị nhận mua vắc xin cho thành phố là 2.000 tỷ”, bà Châu thông tin.

Từ 27/4, TP nhận được 701,9 tỷ đồng ủng hộ. Trong đó tiền mặt là 633,6 tỷ; 32,8 tỷ là các tỉnh ủng hộ bằng tiền mặt; hàng hóa nhận là khoảng 68 tỷ tương ứng 293.088 tấn hàng của người dân, doanh nghiệp và các tỉnh gửi đến để chia sẻ với TP.HCM.

TP.HCM đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng, chống dịch

Báo cáo tại Hội nghị, Giám đốc Sở LĐTBXH TP.HCM Lê Minh Tấn cho biết, toàn bộ lao động tự do trên địa bàn TP.HCM đã được hỗ trợ. Đây là việc thực hiện gói an sinh xã hội lần 2 đối với bà con nhân dân trên địa bàn TP trong làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4.

Theo đó, TP đã tổ chức chi hỗ trợ cho lao động tự đo, những người không có giao kết hợp đồng lao động như đội ngũ xe ôm truyền thống, người bán vế số lưu động, người tự làm các ngành nghề, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ do thành phố yêu cầu ngừng hoạt động… số lao động tự do đã giải quyết được 281.448 người, tức là 100% lao động tự do đã được hỗ trợ, tương ứng số tiền đã hỗ trợ là 442 tỷ 172 triệu. Đây là các đối tượng nằm trong 6 nhóm do Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố đã nêu trước đó.

Quảng Định