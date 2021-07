Công an Hưng Yên đã phát hiện 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, lưu trú tại 1 nhà dân tại huyện Ân Thi.

Tối nay (22/7), Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa phát hiện 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, lưu trú ở thôn Đào Quạt, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi.

Lấy mẫu xét nghiệm nhóm đối tượng nhập cảnh trái phép



Cụ thể, ngày 21/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an huyện Ân Thi kiểm tra, phát hiện 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, lưu trú tại nhà ông Trần Văn Phương (SN 1971), ở thôn Đào Quạt, xã Bãi Sậy.



Cùng ngày, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hưng Yên cùng các đơn vị chức năng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh đối với 20 công dân Trung Quốc.

Số người này đã được đưa về Trung tâm cách ly số 2 của tỉnh đặt tại Trường Đại học Thủy lợi, ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ để đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

20 người nhập cảnh trái phép vào Hưng Yên bị phát hiện

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đang quản lý số người trên và chờ làm các thủ tục cần thiết khác theo quy định, xử lý nghiêm sai phạm.

Nguyễn Thu Hằng