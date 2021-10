22 chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào Hà Nội vẫn áp dụng theo công văn 2434 ngày 29/7 của UBND TP Hà Nội. Người ra, vào Thủ đô phải có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính trong 72 giờ, giấy đi đường.

Ngày 12/10, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 128 hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Các địa phương sẽ tạm thời không áp dụng quy định của Chỉ thị 15, 16, 19. Trường hợp cần thiết áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên quy mô toàn tỉnh, cao hơn hướng dẫn thì phải báo cáo Bộ Y tế, Thủ tướng.

Hà Nội vẫn kiểm soát người ra vào như Chỉ thị 16. Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ người ra, vào Thủ đô ngày 13/10.

Ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch số 2 đặt tại Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều 13/10, lực lượng liên ngành vẫn kiểm soát người ra, vào TP theo công văn 2434 của UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, người dân phải thực hiện khai báo y tế, có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính trong 72 giờ, giấy tờ tùy thân, giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra, vào Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ công vụ, chống dịch… Các trường hợp không đáp ứng được điều kiện trên, lực lượng chức năng sẽ buộc quay đầu.

Chị Bùi Minh Hà (Mê Linh, Hà Nội) vẫn mong ngóng ngày TP dừng áp dụng các điều kiện kiểm tra giấy tờ để đi qua chốt. Vì mỗi lần đi qua chốt kiểm soát chị vẫn phải dừng lại để khai báo y tế, kiểm tra giấy tờ. Tuy thời gian kiểm tra chỉ mất vài phút nhưng thời gian xếp hàng, chờ đợi lại khá lâu.

Lực lượng chức năng tại chốt cửa ngõ Hà Nội kiểm tra giấy tờ người ra, vào Thủ đô.

Anh Vũ Minh Trường (Thường Tín, Hà Nội) đưa mẹ từ Thái Bình lên để trông con nhỏ, giờ muốn đưa mẹ về quê phải xin giấy đi đường như trong hướng dẫn. Tuy nhiên, khi lên chính quyền địa phương, anh được trả lời là không có mẫu giấy đi đường để xác nhận. Theo anh Trường, anh tìm hiểu trên đài báo thì thấy việc đi lại đã thuận tiện hơn nhưng thực tế tại chốt kiểm soát vẫn rất khó khăn.

Tại chốt kiểm soát dịch trên đường 100 từ Vĩnh Phúc vào Hà Nội, lực lượng chức năng vẫn kiểm tra nghiêm các loại giấy tờ của người đi đường theo văn bản 2434.

Phía tỉnh Vĩnh Phúc, lực lượng tại chốt vẫn yêu cầu người dân vào địa bàn tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 và giấy đi đường, giấy tờ tuỳ thân như CMND/CCCD.

Người từ Hà Nội vào tỉnh Vĩnh Phúc cũng cần phải xuất trình giấy đi đường, phiếu xét nghiệm Covid-19 âm tính

Tại chốt kiểm soát Hà Nội, lực lượng chức năng có thông báo về quy định về công tác kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện hành. Theo đó, đối với người đang cư trú trên địa bàn TP và làm việc, lao động tại các cơ quan, đơn vị, nhà máy, cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu trên địa bàn TP chỉ cần xuất trình giấy đi đường do đơn vị sử dụng lao động cấp theo mẫu, căn cước công dân/ chứng minh nhân dân (CMND), văn bản của đơn vị sử dụng lao động.



Đối với người ở các tỉnh, TP khác vào Hà Nội làm việc hoặc người ở Hà Nội ra các tỉnh, TP khác làm việc, lao động trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp được phép hoạt động trên địa bàn Hà Nội thì cần xuất trình giấy đi đường; căn cước công dân/ CMND, văn bản của đơn vị sử dụng lao động.



Đối với người ở tỉnh, TP khác đưa, đón bệnh nhân đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP, lễ tang, đi sân bay Nội Bài cần xuất trình CMND/ CCCD, kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 còn thời hạn 3 ngày và các loại giấy tờ theo từng trường hợp.

Đối với trường hợp ra, vào TP vì lý do công vụ, phòng chống dịch bệnh, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia cần xuất trình giấy tờ chứng minh việc thực hiện công vụ và giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Linh Đan - Nhị Tiến

Hà Nội cho phép kinh doanh ăn uống tại chỗ, xe buýt, taxi được hoạt động Hà Nội cho phép nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi.