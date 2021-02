Trao tặng bằng khen, thưởng nóng 150 triệu đồng Ghi nhận những nỗ lực của cán bộ chiến sỹ công an huyện, đơn vị thực hiện truy vết, Bí thư tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo huyện Cẩm Giàng đã trao tặng giấy khen cho đơn vị, thưởng nóng cho Phòng truy vết Công an huyện Cẩm Giàng số tiền 150 triệu đồng. Một nhà mạng ủng hộ cán bộ chiến sỹ Phòng truy vết thẻ sim điện thoại để liên lạc, xác minh các đối tượng liên quan tới nguồn lây nhiễm.