Trong 1 ngày, tại Gia Lai xảy ra 2 vụ tai nạn do lật thuyền, ngạt khí khiến 4 người tử vong.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Gia Lai hôm nay cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 2 vụ tai nạn khiến 4 người tử vong.

Thông tin ban đầu, chiều nay, 3 thanh niên là Mai Văn Tin (SN 1999), Trần Cao Cường (SN 1995), Đặng Phú Lộc (SN 1990, cùng trú TP. Pleiku, Gia Lai) chèo thuyền ra hồ thuỷ điện An Khê - Kanak (xã Xuân An, thị xã An Khê, Gia Lai) chơi.

Lực lượng cứu hộ tìm vớt thi thể các nạn nhân bị lật thuyền trên hồ thủy điện An Khê - Kanak

Đến khoảng 15g cùng ngày, khi thuyền chở 3 thanh niên ra đến giữa hồ thì bị lật. Cả 3 nạn nhân trên thuyền bị nước nhấn chìm, mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã phối hợp cùng Công an thị xã An Khê cử 20 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Đến hơn 19g tối nay, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy, bàn giao cho người thân và chính quyền địa phương để lo hậu sự.

Nạn nhân bị ngạt khí dưới giếng nước được đưa lên mặt đất

Vào trưa cùng ngày, ông Lê Văn Hùng (53 tuổi, trú xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, Gia Lai) cùng vợ đến trại heo của gia đình ở xã Ia Mơ Nông (Chư Păh) làm việc. Tại đây, ông Hùng phát hiện máy bơm đặt dưới giếng đào bị hỏng nên gỡ nắp đậy để xuống kéo máy bơm lên sửa.

Khi xuống sâu dưới giếng, còn cách mặt nước khoảng 1m, ông Hùng bị ngạt khí, rơi xuống nước.

Vợ ông Hùng ở trên phát hiện sự việc liền hô hoán người dân, lực lượng chức năng tới giúp đỡ.

Đến khoảng 14g chiều nay, thi thể nạn nhân mới được đưa lên mặt đất, bàn giao cho gia đình.

Trùng Dương