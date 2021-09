50 F0 được cấp giấy đi đường từ trước, qua xác minh những người này chưa biết mình bị nhiễm bệnh nên lưu thông ra đường.

Đó là khẳng định của thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM tại buổi họp báo chiều 19/9, khi báo chí hỏi về nội dung này.

Theo ông Hà, những người này trước đó thuộc đối tượng được cấp giấy đi đường, sau đó bị nhiễm bệnh, chứ không phải được cấp giấy khi đang là F0.

Thượng tá Lê Mạnh Hà

Khi phát hiện các F0 lưu thông trên đường, Công an TP chỉ đạo xác minh ngay việc cấp giấy có đúng không, F0 cố tình vi phạm hay không?.

Tuy nhiên, qua xác minh thì các F0 này chưa biết mình bị nhiễm, nên lưu thông ra đường.

Lý do, theo ông Hà, xét nghiệm có độ trễ, chứ không biết ngay nên họ di chuyển. Khi phát hiện trên hệ thống thì xử lý đúng quy trình.

Thượng tá Lê Mạnh Hà khẳng định, nếu trường hợp biết mình là F0 vẫn ra đường thì sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí sẽ bị khởi tố nếu làm lây lan dịch.

Về lưu thông qua chốt, theo ông Hà, hiện nay vẫn quét mã QR và kiểm tra giấy đi đường song song.

Trước đó, ngày 18/9, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP cho biết, tính đến ngày 16/9, Công an đã phát hiện 135 trường hợp cảnh báo F0 đi qua chốt kiểm soát.

Qua xác minh, có 33 trường hợp khỏi bệnh; còn lại 102 là F0, trong đó có 26 cách ly tập trung, còn lại cách ly tại nhà; có 50 trường hợp đã được cấp giấy đi đường (đã thu hồi 10 giấy, thông báo hủy danh sách 40 người).

Thông tin chi tiết về dịch bệnh và an sinh: Về y tế, tính đến 18h ngày 18/9 có 331.569 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 331.091 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 478 trường hợp nhập cảnh.

Hiện đang điều trị 41.193 bệnh nhân, trong đó: có 3.459 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.350 bệnh nhân nặng đang thở máy và 21 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 18/9: có 2.637 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 169.201), 182 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 13.281).

Kết quả xét nghiệm: Từ 18h ngày 17/9 đến 18h 18/9 đã lấy 298.576 mẫu, trong đó có 5.399 mẫu đơn và 9.914 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 201.754 mẫu.

Về tiêm chủng vắc xin, tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 18/9 là 8.735.784 (tăng 68.232 mũi vắc xin so với ngày 17/9) trong đó tổng số mũi 1 là 6.728.803, mũi 2 là 2.006.981, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 1.025.251.

Về đi chợ hộ: Tổng nhu cầu đăng ký trong ngày 18/9 là 52.760 hộ, giảm 4,15% (tương đương giảm 2.287 hộ) so với ngày hôm trước. Nguyên nhân giảm mạnh do các hộ dân có thêm nhiều lựa chọn để đi chợ, trong đó người dân ở các Quận 7, Huyện Cần Giờ và Huyện Củ Chi được đi chợ 1 lần/tuần/hộ.

Có 14/22 địa bàn có nhu cầu giảm trong ngày, có 8/22 địa bàn có nhu cầu tăng trong ngày.

Kết quả thực hiện: có 54.247 hộ được cung ứng hàng hóa, tỷ lệ đạt 102,8% số hộ đăng ký.

Về an sinh, trong ngày 19/9, Trung tâm an sinh Thành phố đã tiếp nhận các mặt hàng nhu yếu phẩm như rau củ, gạo, mỳ, muối, đậu phộng, măng khô do tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) và Hội LHPN Thành phố tài trợ trị giá 672.096.596 đồng. Hàng tỉnh Xiêng Khoảng - Lào được phân phối đến các 9 bếp ăn từ thiện và cơ sở tôn giáo gồm Chùa Pháp Hoa, Nhà dưỡng lão Tình Thương Vinh Sơn, bếp ăn chùa Hương Thiền, Cơ sở tình thương Tê - Phan, Thiền viện Hải Đức, Bếp từ thiện Lux, Bếp ăn cô Hoàng, Bếp nấu "Cơm 0 Đồng" Moon Palace; bếp ăn 84/96 Tân Sơn Nhì trị giá 403.496.596 đồng.

Lũy kế: Từ ngày 15/8 đến 19/9, tổng số túi an sinh đã chuyển quận, huyện, thành phố Thủ Đức là 1.828.070 túi (tăng 29.000 túi so với ngày 18/9.

Hồ Văn

