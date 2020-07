“Tôi làm đơn này, trong nỗi đau xé từng khúc ruột”, người bà ở Hưng Yên viết trong đơn tố cáo việc cháu gái 12 tuổi bị xâm hại.

Bà Phạm Thị C. (SN 1956, ở Hưng Yên) bắt đầu câu chuyện với giọng buồn bã, đau đớn. Bà kể, phải nuôi 2 đứa cháu nội bởi bố mẹ chúng ly hôn đã 10 năm nay. Con trai bà đã có vợ mới và sức khỏe kém, đau yếu luôn.

Vì vậy, cháu Nguyễn Minh T. (SN 2008) và anh trai cháu được bà nuôi từ tấm bé.

Thiếu hơi ấm của mẹ từ nhỏ, T. có phần nhút nhát. Khoảng giữa năm 2019, bà C. thấy cháu hay gặp ác mộng, ú ớ, hoảng hốt. Cô bé học hành sút kém và thường ngồi thất thần.

Biết có chuyện chẳng lành xảy đến với cháu, nhiều lần bà gặng hỏi, T. khóc và kể: Cuối tháng 5/2019, khi cô bé đang tập thể dục ở đường phía cuối làng thì người hàng xóm là Q. (SN 1989) gọi ra bảo: “Mày ra đường, lên trường, có ai bảo gì ý”.

Cháu bé tưởng thật, liền làm theo lời của Q., đến chỗ gần vườn chuối thì bị Q. lôi vào vườn hãm hiếp. Theo lời kể của cháu bé, sau khi xong việc, Q. dọa, nếu cô bé kể với bà, khi đi học qua nhà hắn sẽ bị “đánh chết”.

Sự việc tương tự lặp lại nhiều lần. Vì sợ hãi, T. không dám đến trường.

Biết nguồn cơn những ác mộng, hốt hoảng của cháu, bà C. làm đơn tố cáo hàng xóm.

Bà cho hay, ngày 28/4, Công an huyện Yên Mỹ đã đưa cháu bé đến Bệnh viện đa khoa Phố Nối khám giám định. Kết quả cho thấy âm đạo có ít máu thẫm, màng trinh rách cũ điểm 6h. CQĐT đưa cô bé đi khám một lần nữa. Ngày 5/5, Trung tâm giám định pháp y (Sở Y tế Hưng Yên) ban hành bản kết luận giám định pháp y về tình dục nêu: Màng trinh của cháu T. không rách, không tổn thương.

Kết quả pháp y lần này khiến bà C. băn khoăn và không tin tưởng. Bà mong sự việc sớm được làm rõ, để ổn định tinh thần cho đứa cháu nhỏ bước tiếp những ngày khó khăn phía trước.

Khi được hỏi về sự việc, cô bé 12 tuổi cho hay, lúc kéo T. vào vườn chuối, Q. không chỉ hãm hiếp mà còn đánh cháu. Sau mỗi lần bị xâm hại, cháu đau và chảy máu ở vùng kín.

Bé T.

Theo lời kể của bé gái, có lần nhìn thấy Q., cô bé cố tránh thì bị hàng xóm đe: “Mày ra chỗ hôm nọ ngay, tao đợi”. Cô bé nói: “Cháu không ra đâu”, liền bị Q. đánh tới tấp, khiến bé ngã rớm máu 2 gối.

Vì sợ bị T. đánh, giết như lời đe dọa nên bé gái không dám hé răng kể với ai, chỉ âm thầm chịu đựng.

Vụ việc phức tạp?

“Tôi làm đơn này, trong nỗi đau xé từng khúc ruột...”, bà C. viết trong đơn tố cáo việc cháu mình bị xâm hại.

Bà C. tố cáo Q. (SN 1989) vì cho rằng, người hàng xóm nhiều lần hiếp dâm cháu nội bà, nhưng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Ngày 16/7, ông Vũ Tùng Lâm, Đội trưởng Đội Tổng hợp, Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho hay, ngày 18/5, Công an huyện Yên Mỹ nhận được phiếu chuyển tố giác về tội phạm, đề ngày 11/5 của Phòng CSHS, Công an tỉnh Hưng Yên, kèm đơn kêu cứu của bà Phạm Thị C. (SN 1956, ở Yên Mỹ).

Nội dung đơn tố giác nêu: Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2019 đến ngày 15/4, anh Q. (SN 1989) nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T. tại vườn chuối.

Đến nay, vụ việc đang được Công an huyện xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Công an huyện Yên Mỹ, do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, phải thu thập chứng cứ, tài liệu tại nhiều tổ chức, cá nhân có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định trưng cầu giám định, nhưng chưa có kết quả.

Vì vậy, chưa thể kết thúc việc kiểm tra xác minh tin báo về tội phạm nêu trên.

Ngày 25/6, VKSND huyện Yên Mỹ cũng đã ra quyết định gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm trên trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày 28/6 - 28/8.

Nữ sinh lớp 6 bị hiếp dâm và cuộc kiếm tìm của người cha Không thấy con gái học lớp 6 đi học về, người cha phóng xe khắp nơi đi tìm. Thấy cậu trai chở con gái mình giữa đêm, ông cố đuổi theo và biết sự thật đau lòng.

T.Nhung