Đón tới 46.000 người dân về quê, nhưng An Giang vẫn cố gắng đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo chu đáo, không để ai bị thiếu đói.

Chiều 8/10, trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, đến nay đã đón, tiếp nhận khoảng 46.000 người từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… về quê. Dù chưa xét nghiệm sàng lọc hết, ngành y tế An Giang đã phát hiện khoảng 250 người dương tính nCoV.

An Giang đã đón khoảng 46.000 dân về quê chu đáo, an toàn, đảm bảo sức khỏe. Ảnh: Bích Trâm/Công an An Giang

Ông Bình cho biết, dù số lượng người dân di chuyển về An Giang rất lớn nhưng tỉnh vẫn nỗ lực tiếp nhận, bố trí ăn uống, chăm lo chu đáo, nghĩa tình.

“Từ ngày 1/10 đến nay, tất cả người dân về đều được An Giang đón, tiếp nhận chu đáo, an toàn, đảm bảo sức khỏe. Hoàn toàn không có chuyện đóng cửa không cho dân vào. Ngoài ra, tỉnh đã quan tâm chăm lo vấn đề an sinh cho dân, đảm bảo không người nào bị đói”, ông Bình cho biết.

Theo ông Bình, ngày từ đầu địa phương thành lập tổ tiếp nhận công dân An Giang từ các tỉnh, thành vùng dịch trở về. Trước khi người dân tự trở về, An Giang đã làm việc với TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, cũng như xây dựng kế hoạch, mỗi tuần đều rước công dân về, trong đó ưu tiên đón người già, thai phụ, trẻ em.

Đơn cử như hôm 26/9, An Giang đã đón gần 300 người chủ yếu là người già, thai phụ… tại TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai về cách ly tập trung chu đáo, an toàn. Khi An Giang chuẩn bị đón công dân vào đợt tiếp theo thì người dân về ồ ạt.

"Tỉnh quyết định nâng tổ tiếp nhận công dân lên thành Ban Chỉ đạo. Trong đó phân ra công việc cho từng tổ gồm: tổ đón tiếp dân tại cửa ngõ; phụ trách điều hành đưa dân về các trường học, tổ xét nghiệm; an sinh… Các tổ vận hành, tổ chức rất tốt nên vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa đảm bảo công tác an sinh xã hội", ông Bình nói.

Ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định, quan điểm của An Giang là không để người dân thiếu đói, nhất là những hộ nghèo và cận nghèo. Ảnh: Công Mạo/Cổng TTĐT UBND An Giang

Những ngày qua, người dân về đến An Giang được bố trí các khu vực tiếp nhận ban đầu với quy mô rộng rãi, giãn cách. Chính quyền địa phương cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chăm lo đầy đủ, chu đáo thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân. Đối với người lớn tuổi, trẻ em, người đau yếu còn được hỗ trợ cháo, súp, sữa…

Sau đó, các huyện, thành phố, thị xã nhanh chóng tổ chức đoàn tiếp nhận công dân, đưa về các khu tiếp nhận ban đầu của địa phương để phân loại, sàng lọc, xét nghiệm, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch.

Sau khi sàng lọc, phân loại, các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, được tạo điều kiện cho cách ly tại nhà để theo dõi sức khỏe. Các địa phương tiếp tục hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để người dân yên tâm cách ly phòng dịch. Đáng nói, An Giang không thu các khoản phí như: xét nghiệm, cách ly tập trung (đối với trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà), tiền ăn uống.

Công an An Giang trao tặng 50 tấn gạo, 20 tấn rau củ, 48.000 hộp sữa cùng nhiều vật tư y tế cho UB MTTQ VN tỉnh, qua đó, gửi đến người dân gặp khó khăn do dịch, nhất là người về quê mấy ngày gần đây. Ảnh: Công an An Giang

Những người cách ly tại nhà đều được chính quyền địa phương dán bảng cảnh báo, căng dây phía trước để mọi người biết, giám sát; tổ dân phố, khóm, ấp theo dõi hàng ngày. Ông Bình cũng chỉ đạo, khi có vắc xin thì các địa phương tiêm bổ sung đủ liều để người dân yên tâm, đặc biệt là ưu tiên tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1. Đối với những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, phải vận động nguồn lực hỗ trợ, không để bà con thiếu đói.

Ở những nơi điều kiện nhà ở không đảm bảo cách ly y tế tại nhà, nhiều chủ nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn sẵn sàng dành chỗ để bà con cách ly miễn phí.

Cũng theo ông Bình, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã thống nhất hỗ trợ mỗi huyện, thị xã, thành phố 500 triệu đồng và mua 200 tấn gạo để hỗ trợ công tác đón công dân về địa phương.

“Quan điểm của tỉnh là không để người dân thiếu đói, nhất là những hộ nghèo và cận nghèo, vì đây là dân của mình cả. Tỉnh đang đặc biệt quan tâm đến vấn đề chính sách an sinh xã hội. Mục tiêu của An Giang là an dân”, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định.

Đồng thời An Giang cũng tiếp tục kêu gọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp ủng hộ quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Cũng như phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, “tương thân tương ái” cùng chung tay hỗ trợ và chăm lo tốt cho bà con xa quê trở về địa phương ổn định tâm lý, giúp họ sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Hoài Thanh