Vụ việc xảy ra ở TP.HCM với nghi ngờ ban đầu do ghen tuông mà người chồng đã đâm vợ và một người đàn ông khác tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận 8 điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến hai người tử vong xảy ra trên địa bàn. Nghi can gây án là Nguyễn Văn Dũng (SN 1974, ngụ quận 8).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, tối 17/7 nghi can Dũng có cự cãi qua điện thoại với vợ, là chị Đỗ Thị Hoàng D. (SN 1975, ngụ quận 8).

Nghi ngờ vợ có mối quan hệ với một thanh niên ở địa phương, là Nguyễn Thanh T. (SN 1990) nên Dũng cầm kéo đi tìm.

Khi gặp anh T. ở đường Mễ Cốc, phường 15, quận 8, Dũng đã dùng kéo tấn công, truy đuổi và đâm người này gục xuống, tử vong.

Sau sự việc, Dũng quay về nhà tìm vợ và tiếp tục dùng kéo tấn công. Kết quả Dũng đã đâm vợ bị thương nặng và cũng tử vong sau đó.

Được biết, ngay trong đêm 17/7, Dũng đã ra đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi.

Linh An