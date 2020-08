Sáng nay, ông Thái Bình, Bí thư Huyện ủy Nông Sơn (Quảng Nam) cho biết, đã chỉ đạo UBND huyện Nông Sơn tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Đỗ Đình Long, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và ông Trần Mạnh Sỹ, Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nông Sơn.

Ngoài ra, Huyện ủy Nông Sơn cũng chỉ đạo UBND huyện yêu cầu UBND xã Quế Lâm (huyện Nông Sơn) tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Thanh Sơn, cán bộ Tài chính - kế toán xã Quế Lâm.

“Ngoài đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ trên, huyện đã thành lập tổ công tác để xác minh, làm rõ thông tin vụ việc. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ có tiến hành xử lý. Dự kiến khoảng 1 tuần sẽ có kết quả xác minh”, ông Bình nói thêm.

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/8, ông Long và Sỹ đi công tác tại xã Quế Lâm. Trưa đó, ông Long, Sỹ cùng ông Nguyễn Thanh Sơn tổ chức ăn nhậu.

Đến chiều cùng ngày, những người này về cơ quan làm việc thì có những hành vi thiếu chuẩn mực khiến nhiều người bức xúc.

UBND huyện Nông Sơn đã quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 3 người trên, đồng thời lập hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý theo quy định.

Lê Bằng

Giám đốc Công an Bắc Ninh cảm ơn sự hỗ trợ của người dân đã cung cấp các tài liệu, chứng cứ giúp cơ quan công an giải cứu an toàn cho cháu bé.